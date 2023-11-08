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Нужно ли запрещать ученикам пользоваться телефонами в школах: комментарий образовательного омбудсмена

23:33, 8 ноября 2023
Чиновник отметил, что вопрос использования мобильных телефонов требует урегулирования.
Нужно ли запрещать ученикам пользоваться телефонами в школах: комментарий образовательного омбудсмена
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Тема использования мобильных телефонов учениками в школах постоянно обсуждается в образовательной среде. Мнения чаще всего по этому поводу разные. Некоторые поддерживают полный запрет телефонов в школах, ведь это мешает обучению. А некоторые, напротив, считают, что в современном мире дети не могут не использовать телефоны, поскольку это, в первую очередь, возможность в любой момент связаться с родителями.

Поэтому по инициативе образовательного омбудсмена Сергея Горбачева в Управлении образования Львова состоялось обсуждение «Урегулирования использования мобильных телефонов во время образовательного процесса».

По его словам, с одной стороны использование мобильных телефонов в образовательных целях помогает разнообразить уроки и занятия, быстро связаться с родителями в случае необходимости, а также фиксировать факты нарушения прав, что определено статьей 32 Конституции Украины. К тому же в 5-6 классах гаджеты во время обучения необходимо, ведь ученики этих классов не имеют напечатанных учебников.

Но при использовании не по назначению мобильный телефон может отвлекать от учебы, способствовать академической недобропорядочности, снижать уровень межличностного общения школьников, говорит омбудсмен.

По мнению Сергея Горбачева, запрет ничего не решит – необходимо в правовом поле разрабатывать правила использования мобильных телефонов, принимаемых всеми участниками образовательного процесса. Однако пока нет четкого понимания, как это сделать, потому что в учебных заведениях не проводили мониторинговых исследований.

К тому же в Украине отсутствуют законодательные и нормативно-правовые акты, нормирующие использование мобильных устройств в учебных заведениях. Это усложняет введение правил.

"Ведь в случае использования коробок для мобильных телефонов, ответственность за их сохранение ложится на учителя и является дополнительной нагрузкой для него. Особенно сложно сохранение мобильных телефонов во время воздушных тревог", - отмечают в Офисе образовательного омбудсмена.

Участники собрания решили инициировать разработку нормативно-правового акта по использованию мобильных телефонов в учебных заведениях.

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