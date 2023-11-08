Споры о праве собственности, кроме земли: обобщение судебной практики

Обобщение судебной практики по спорам о праве собственности обнародовано за 2022 год и первое полугодие 2023 года.

Северо-западный апелляционный хозяйственный суд опубликовал обобщение судебной практики по спорам о праве собственности, кроме земли (по результатам кассационного пересмотра Верховным Судом судебных решений Северо-западного апелляционного хозяйственного суда за 2022 год – I полугодие 2023 года), передает официальный сайт суда.

При подготовке данного обобщения изучена статистическая информация, предоставленная местными хозяйственными судами округа, проанализирована судебная практика Северо-западного апелляционного хозяйственного суда, Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда и Большой Палаты Верховного Суда согласно данным, полученным из компьютерной программы и Единого государственного реестра судебных решений.

Согласно информации, предоставленной местными хозяйственными судами апелляционного округа, за 2022 год – первое полугодие 2023 года судами рассмотрено 160 дел о праве собственности.

Больше всего таких дел рассмотрено хозяйственными судами Винницкой и Ровенской областей (по 48), что составляет 60% от общего количества дел данной категории, рассмотренных хозяйственными судами, входящими в апелляционный округ.

За указанный период Северо-западным апелляционным хозяйственным судом пересмотрено 85 судебных решений местных хозяйственных судов по делам о праве собственности, из которых 58 - оставлено без изменений, 26 - отменено, по 1 делу - решение изменено.

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