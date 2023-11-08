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Спори щодо права власності, крім землі: узагальнення судової практики

20:45, 8 листопада 2023
Узагальнення судової практики у спорах щодо права власності оприлюднили за 2022 рік та перше півріччя 2023 року.
Спори щодо права власності, крім землі: узагальнення судової практики
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Північно-західний апеляційний господарський суд опублікував узагальнення судової практики у спорах щодо  права власності, крім землі (за результатами касаційного перегляду Верховним Судом судових рішень Північно-західного апеляційного господарського суду за 2022 рік – І півріччя  2023 року), передає офіційний сайт суду.

Під час підготовки даного узагальнення вивчено статистичну інформацію, надану місцевими господарськими судами округу, проаналізовано судову практику Північно-західного апеляційного господарського суду, Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду та Великої Палати Верховного Суду згідно даних, отриманих з  комп’ютерної програми "Діловодство спеціалізованого суду" та Єдиного державного реєстру судових рішень.

Згідно інформації, наданої місцевими господарськими судами апеляційного округу, за 2022 рік – перше півріччя 2023 року судами розглянуто 160 справ щодо права власності.

Найбільше таких справ розглянуто господарськими судами Вінницької та Рівненської областей (по 48), що  становить 60% від загальної кількості справ даної категорії, розглянутих господарськими судами, що входять до апеляційного округу.

За  вказаний період  Північно-західним апеляційним господарським судом переглянуто 85 судових рішення місцевих господарських судів у справах щодо права власності,  з яких 58 - залишено без змін, 26 – скасовано, у 1 справі – рішення змінено.

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