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  1. В Україні

Суд в Одесі заочно засудив колаборанта Сальдо до 15 років тюрми

16:37, 8 листопада 2023
Суд визнав Володимира Сальдо винним у держзраді і колабораціонізмі та засудив до 15 років в'язниці.
Суд в Одесі заочно засудив колаборанта Сальдо до 15 років тюрми
Фото: glavcom.ua
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У середу, 8 листопада, в Одесі заочно засудили так званого «виконуючого обов'язки губернатора Херсонської області» Володимира Сальдо до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомив офіційний сайт суду.

Суд визнав його винним у скоєні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 111, ч.5 ст. 111-1, ч. 1 ст. 436-2 КК України (державна зрада в умовах воєнного стану, колабораційна діяльність, виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників).

Зазначається, що судовий розгляд відбувався у спеціальному судовому провадженні in absentia (за відсутності обвинуваченого). При цьому судом було вжито всіх заходів про виклик обвинуваченого у судові засідання.

«Під час судових дебатів, сторона обвинувачення просила визнати Сальдо В.В. винним та призначити відповідне покарання в межах санкцій осудних статей, а саме 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

В свою чергу, захисник Сальдо В.В. просив постановити виправдовувальний вирок у відношенні обвинуваченого.

Оцінивши докази, які були подані сторонами кримінального провадження, суд дійшов висновку про винуватість громадянина у скоєнні кримінального правопорушення та призначив йому покарання за сукупністю кримінальних правопорушень у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна з позбавленням права займати посади пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими повноваженнями на підприємствах, установах і організаціях всіх форм власності строком на 15 років», - сказано у повідомленні.

У суді додають, що вирок не набрав законної сили та може бути оскаржений в установленому законом порядку.

Раніше ми писали, що активи колаборанта Сальдо та його сім'ї передали у власність держави.

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