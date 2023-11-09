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ВККС примусово відрядила в інші суди суддів, які не написали заяву на відрядження

Нові суди отримали сім суддів з судів, що опинилися в окупації або в зоні бойових дій.

Єврокомісія: після ліквідації ОАСК доступ до правосуддя у справах за участю центральних органів влади погіршується

Єврокомісія у своєму Звіті констатувала, що після ліквідації Окружного адміністративного суду Києва доступ до правосуддя у справах за участю центральних органів влади погіршується.

Єврокомісія поставила перед Україною непросте завдання – прийняти закон про лобіювання, але так, щоб він не заважав громадським активістам

Єврокомісія: закон про лобіювання має бути прийнято, але він не повинен покладати «надмірного тягаря» на громадянське суспільство.

Стало відомо, чому у Базі помічників суддів відсутні дані про окремих суддів Великої Палати Верховного Суду та їх помічників

База помічників суддів не містить інформації стосовно деяких суддів Верховного Суду, які працюють або колись працювали у складі Великої Палати Верховного Суду, і їх помічників, - чому так вийшло.

Заяви для участі у конкурсі на посади суддів місцевих судів подали 507 кандидатів з 585

З 1 грудня відкриється можливість обирати вакансії в судах.

  1. В Україні

У 2024 році зростуть виплати на дитину: в Мінсоцполітики назвали суми

07:00, 9 листопада 2023
На 2024 рік заплановане підвищення прожиткового мінімуму, що вплине на розмір виплат на дітей.
У 2024 році зростуть виплати на дитину: в Мінсоцполітики назвали суми
Джерело фото: freepik
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В Україні сім’ям підвищать грошову допомогу при народжені дитини. Наразі виплата становить 41 280 гривень. У 2024 році завдяки підвищенню прожиткового мінімуму зросте і розмір виплат, – повідомила перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак в інтерв’ю ТСН.ua.

У законопроєкті «Про Державний бюджет України на 2024 рік» заплановане підвищення прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років – 2 563 гривні (наразі – 2 272 гривні), для дітей віком від 6 до 18 років — 3 196 гривень (зараз – 2 833 гривні).

Раніше ми писали, як оформити виплати на дитину: інструкція та розмір фінансової допомоги.

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