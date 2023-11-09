У 2024 році зростуть виплати на дитину: в Мінсоцполітики назвали суми

На 2024 рік заплановане підвищення прожиткового мінімуму, що вплине на розмір виплат на дітей.

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В Україні сім’ям підвищать грошову допомогу при народжені дитини. Наразі виплата становить 41 280 гривень. У 2024 році завдяки підвищенню прожиткового мінімуму зросте і розмір виплат, – повідомила перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак в інтерв’ю ТСН.ua.

У законопроєкті «Про Державний бюджет України на 2024 рік» заплановане підвищення прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років – 2 563 гривні (наразі – 2 272 гривні), для дітей віком від 6 до 18 років — 3 196 гривень (зараз – 2 833 гривні).

Раніше ми писали, як оформити виплати на дитину: інструкція та розмір фінансової допомоги.

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