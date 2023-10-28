Як оформити виплати на дитину: інструкція та розмір фінансової допомоги

Українські сім'ї мають можливість отримувати фінансову допомогу при народженні дитини. Виплату можна оформити онлайн в додатку «Дія». Про це йдеться в додатку «Дія».
Для того, щоб отримати цю допомогу, потрібно виконати наступні кроки:
- Зареєструйтеся або увійдіть до системи через електронний підпис на порталі.
- Заповніть онлайн-форму для отримання фінансової допомоги, надаючи необхідну інформацію.
- Підтвердіть вашу заяву електронним підписом.
Якщо заява заповнена правильно, то виплати будуть здійснені наступного дня після її подання до органу соціального захисту.
Розмір фінансової допомоги при народженні дитини у 2023 році становить 41 280 гривень. Ця сума однакова для батьків, незалежно від того, чи це перше, друге чи третє дитя.
Виплата здійснюється у два етапи:
- Після народження дитини батьки отримують одноразову суму у розмірі 10 320 гривень.
- Решта суми, яка становить 30 960 гривень, виплачується протягом наступних трьох років. Це означає, що батьки отримують щомісячні виплати по 860 гривень для підтримки своєї сім'ї.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.