Як оформити виплати на дитину: інструкція та розмір фінансової допомоги

В застосунку «Дія» українці можуть оформити фінансову допомогу на народжену дитину.

Українські сім'ї мають можливість отримувати фінансову допомогу при народженні дитини. Виплату можна оформити онлайн в додатку «Дія». Про це йдеться в додатку «Дія».

Для того, щоб отримати цю допомогу, потрібно виконати наступні кроки:

Зареєструйтеся або увійдіть до системи через електронний підпис на порталі.

Заповніть онлайн-форму для отримання фінансової допомоги, надаючи необхідну інформацію.

Підтвердіть вашу заяву електронним підписом.

Якщо заява заповнена правильно, то виплати будуть здійснені наступного дня після її подання до органу соціального захисту.

Розмір фінансової допомоги при народженні дитини у 2023 році становить 41 280 гривень. Ця сума однакова для батьків, незалежно від того, чи це перше, друге чи третє дитя.

Виплата здійснюється у два етапи:

Після народження дитини батьки отримують одноразову суму у розмірі 10 320 гривень.

Решта суми, яка становить 30 960 гривень, виплачується протягом наступних трьох років. Це означає, що батьки отримують щомісячні виплати по 860 гривень для підтримки своєї сім'ї.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.