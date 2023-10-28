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Управління Пенсійного фонду оскаржувало штраф 50 тисяч грн на керівника ГУ ПФУ за невиконання рішення суду, – що вирішив Верховний Суд

Порядок притягнення до відповідальності у вигляді штрафу керівника управління Пенсійного фонду за невиконання судового рішення, – позиція Верховного Суду.

Дитина з 14 років сама може звернутися до суду за стягненням аліментів з батьків, які не можуть досягнути згоди, - позиція Верховного Суду

Оскільки батьки не могли досягнути згоди щодо стягнення аліментів на утримання дочки, і остання мала намір проживати окремо у гуртожитку за місцем навчання, вона просила суд стягнути аліменти з батьків на свою користь у твердій грошовій сумі з кожного.

Вирішуючи спір про поділ майна подружжя, суд повинен розглянути можливість здійснити його без визначення грошової компенсації, або з визначенням у мінімальному розмірі, - Верховний Суд

Верховний Суд висловився стосовно принципів поділу спільного сумісного майна подружжя.

Спадкодавець помер до вирішення питання про приватизацію квартири, - Верховний Суд висловився щодо визнання права власності за його дочкою в порядку спадкування

Спадкодавець подав до агентства з приватизації житла міської ради пакет документів на приватизацію квартири, однак приватизувати її не встиг – чи має право на квартиру його дочка.

Верховний Суд висловився щодо порядку отримання статусу члена сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України

Законодавством встановлено позасудовий порядок отримання статусу члена сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України, а вже рішення про відмову у наданні статусу може бути оскаржене в порядку адміністративного судочинства, - Верховний Суд.

  1. В Україні

Як оформити виплати на дитину: інструкція та розмір фінансової допомоги

20:38, 28 жовтня 2023
В застосунку «Дія» українці можуть оформити фінансову допомогу на народжену дитину.
Як оформити виплати на дитину: інструкція та розмір фінансової допомоги
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Українські сім'ї мають можливість отримувати фінансову допомогу при народженні дитини. Виплату можна оформити онлайн в додатку «Дія». Про це йдеться в додатку «Дія».

Для того, щоб отримати цю допомогу, потрібно виконати наступні кроки:

  • Зареєструйтеся або увійдіть до системи через електронний підпис на порталі.
  • Заповніть онлайн-форму для отримання фінансової допомоги, надаючи необхідну інформацію.
  • Підтвердіть вашу заяву електронним підписом.

Якщо заява заповнена правильно, то виплати будуть здійснені наступного дня після її подання до органу соціального захисту.

Розмір фінансової допомоги при народженні дитини у 2023 році становить 41 280 гривень. Ця сума однакова для батьків, незалежно від того, чи це перше, друге чи третє дитя.

Виплата здійснюється у два етапи:

  • Після народження дитини батьки отримують одноразову суму у розмірі 10 320 гривень.
  • Решта суми, яка становить 30 960 гривень, виплачується протягом наступних трьох років. Це означає, що батьки отримують щомісячні виплати по 860 гривень для підтримки своєї сім'ї.

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