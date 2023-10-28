Как оформить выплаты на ребенка: инструкция и размер финансовой помощи

Украинские семьи имеют возможность получать финансовую помощь при рождении ребенка. Выплату можно оформить онлайн в приложении "Дія". Об этом говорится в приложении "Дія".
Для того, чтобы получить эту помощь, нужно выполнить следующие шаги:
- Зарегистрируйтесь или войдите в систему через электронную подпись на портале.
- Заполните онлайн-форму для получения финансовой помощи, предоставляя необходимую информацию.
- Подтвердите ваше заявление электронной подписью.
Если заявление заполнено правильно, то выплаты будут осуществлены на следующий день после его подачи в орган социальной защиты.
Размер финансовой помощи при рождении ребенка в 2023 году составляет 41 280 гривен. Эта сумма одинакова для родителей, независимо от того, это первый, второй или третий ребенок.
Выплата осуществляется в два этапа:
- После рождения ребенка родители получают единовременную сумму в размере 10 320 гривен.
- Остальная сумма, которая составляет 30 960 гривен, выплачивается в течение следующих трех лет. Это означает, что родители получают ежемесячные выплаты по 860 гривен для поддержки своей семьи.
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