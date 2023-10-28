Как оформить выплаты на ребенка: инструкция и размер финансовой помощи

В приложении «Дія» украинцы могут оформить финансовую помощь на рожденного ребенка.

Украинские семьи имеют возможность получать финансовую помощь при рождении ребенка. Выплату можно оформить онлайн в приложении "Дія". Об этом говорится в приложении "Дія".

Для того, чтобы получить эту помощь, нужно выполнить следующие шаги:

Зарегистрируйтесь или войдите в систему через электронную подпись на портале.

Заполните онлайн-форму для получения финансовой помощи, предоставляя необходимую информацию.

Подтвердите ваше заявление электронной подписью.

Если заявление заполнено правильно, то выплаты будут осуществлены на следующий день после его подачи в орган социальной защиты.

Размер финансовой помощи при рождении ребенка в 2023 году составляет 41 280 гривен. Эта сумма одинакова для родителей, независимо от того, это первый, второй или третий ребенок.

Выплата осуществляется в два этапа:

После рождения ребенка родители получают единовременную сумму в размере 10 320 гривен.

Остальная сумма, которая составляет 30 960 гривен, выплачивается в течение следующих трех лет. Это означает, что родители получают ежемесячные выплаты по 860 гривен для поддержки своей семьи.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.