В Украине в тестовом режиме заработают камеры автофиксации в пункте пропуска «Ягодин-Дорогуск»

Камеры автофиксации будут проверять наличие транспортного средства в системе «еЧерга».

Источник фото: suspilne.media

В Украине начато тестирование камер автофиксации в пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск". Эта инициатива является частью проекта "еЧерга" для пересечения границы и имеет целью автоматизировать и облегчить процесс пересечения границы для транспортных средств, – сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Камеры автоматической фиксации будут использоваться для проверки наличия транспортного средства в системе "еЧерга" и для автоматизации процесса пересечения границы. Этот шаг направлен на обеспечение прозрачности и минимизацию коррупционных рисков в процессе пограничного контроля.

Процесс пересечения границы с помощью камер автофиксации будет включать четыре этапа:

Транспортное средство подъезжает к пункту пропуска.

Камера автоматически считывает номера транспортного средства.

Автоматически проводится проверка на наличие транспорта в системе "еЧерга".

Экран сигнализирует водителю "зеленый свет" для въезда в пункт пропуска.

В случае, если транспортное средство не зарегистрировано в системе, водитель получит соответствующее оповещение на экране.

Тестирование камер продлится несколько недель, после чего они будут запущены в полноценную работу. Также предусмотрены меры для обеспечения непрерывного питания и доступа к сети даже в случае отключения электроэнергии или проблем с интернет-связью.

Если транспортное средство пересекает границу без регистрации в системе "еЧерга", уполномоченное лицо зафиксирует это решение, что обеспечит прозрачность и ответственность в процессе пересечения границы. За время реализации проекта "еЧерга", более 540 тысяч транспортных средств пересекли границу с помощью онлайн-записи, включая 17 тысяч автобусов.

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