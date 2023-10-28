Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Управління Пенсійного фонду оскаржувало штраф 50 тисяч грн на керівника ГУ ПФУ за невиконання рішення суду, – що вирішив Верховний Суд

Порядок притягнення до відповідальності у вигляді штрафу керівника управління Пенсійного фонду за невиконання судового рішення, – позиція Верховного Суду.

Дитина з 14 років сама може звернутися до суду за стягненням аліментів з батьків, які не можуть досягнути згоди, - позиція Верховного Суду

Оскільки батьки не могли досягнути згоди щодо стягнення аліментів на утримання дочки, і остання мала намір проживати окремо у гуртожитку за місцем навчання, вона просила суд стягнути аліменти з батьків на свою користь у твердій грошовій сумі з кожного.

Вирішуючи спір про поділ майна подружжя, суд повинен розглянути можливість здійснити його без визначення грошової компенсації, або з визначенням у мінімальному розмірі, - Верховний Суд

Верховний Суд висловився стосовно принципів поділу спільного сумісного майна подружжя.

Спадкодавець помер до вирішення питання про приватизацію квартири, - Верховний Суд висловився щодо визнання права власності за його дочкою в порядку спадкування

Спадкодавець подав до агентства з приватизації житла міської ради пакет документів на приватизацію квартири, однак приватизувати її не встиг – чи має право на квартиру його дочка.

Верховний Суд висловився щодо порядку отримання статусу члена сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України

Законодавством встановлено позасудовий порядок отримання статусу члена сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України, а вже рішення про відмову у наданні статусу може бути оскаржене в порядку адміністративного судочинства, - Верховний Суд.

  1. В Україні

В Україні в тестовому режимі запрацюють камери автофіксації в пункті пропуску «Ягодин–Дорогуськ»

20:14, 28 жовтня 2023
Камери автофіксації перевірятимуть наявності транспортного засобу в системі «єЧерга».
В Україні в тестовому режимі запрацюють камери автофіксації в пункті пропуску «Ягодин–Дорогуськ»
Джерело фото: suspilne.media
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

В Україні розпочато тестування камер автофіксації в пункті пропуску «Ягодин – Дорогуськ». Ця ініціатива є частиною проекту «єЧерга» для перетину кордону та має на меті автоматизувати та полегшити процес перетину кордону для транспортних засобів, – повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Камери автоматичної фіксації будуть використовуватися для перевірки наявності транспортного засобу в системі «єЧерга» та для автоматизації процесу перетину кордону. Цей крок спрямований на забезпечення прозорості та мінімізацію корупційних ризиків у процесі кордонного контролю.

Процес перетину кордону за допомогою камер автофіксації включатиме чотири етапи:

  • Транспортний засіб під'їжджає до пункту пропуску.
  • Камера автоматично зчитує номери транспортного засобу.
  • Автоматично проводиться перевірка на наявність транспорту в системі «єЧерга».
  • Екран сигналізує водію «зелене світло» для в'їзду в пункт пропуску.

У разі, якщо транспортний засіб не зареєстрований в системі, водій отримає відповідне сповіщення на екрані.

Тестування камер триватиме кілька тижнів, після чого вони будуть запущені у повноцінну роботу. Також передбачено заходи для забезпечення неперервного живлення та доступу до мережі навіть у разі відключення електроенергії або проблем з інтернет-зв'язком.

Якщо транспортний засіб перетинає кордон без реєстрації в системі «єЧерга», уповноважена особа зафіксує це рішення, що забезпечить прозорість та відповідальність у процесі перетину кордону. За час реалізації проєкту «єЧерга», більше 540 тисяч транспортних засобів перетнули кордон за допомогою онлайн-запису, включаючи 17 тисяч автобусів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Надія Гончар
    Надія Гончар
    суддя Черкаського апеляційного суду
  • Олександр Ковальчук
    Олександр Ковальчук
    суддя Вінницького апеляційного суду