В Україні в тестовому режимі запрацюють камери автофіксації в пункті пропуску «Ягодин–Дорогуськ»

Камери автофіксації перевірятимуть наявності транспортного засобу в системі «єЧерга».

Джерело фото: suspilne.media

В Україні розпочато тестування камер автофіксації в пункті пропуску «Ягодин – Дорогуськ». Ця ініціатива є частиною проекту «єЧерга» для перетину кордону та має на меті автоматизувати та полегшити процес перетину кордону для транспортних засобів, – повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Камери автоматичної фіксації будуть використовуватися для перевірки наявності транспортного засобу в системі «єЧерга» та для автоматизації процесу перетину кордону. Цей крок спрямований на забезпечення прозорості та мінімізацію корупційних ризиків у процесі кордонного контролю.

Процес перетину кордону за допомогою камер автофіксації включатиме чотири етапи:

Транспортний засіб під'їжджає до пункту пропуску.

Камера автоматично зчитує номери транспортного засобу.

Автоматично проводиться перевірка на наявність транспорту в системі «єЧерга».

Екран сигналізує водію «зелене світло» для в'їзду в пункт пропуску.

У разі, якщо транспортний засіб не зареєстрований в системі, водій отримає відповідне сповіщення на екрані.

Тестування камер триватиме кілька тижнів, після чого вони будуть запущені у повноцінну роботу. Також передбачено заходи для забезпечення неперервного живлення та доступу до мережі навіть у разі відключення електроенергії або проблем з інтернет-зв'язком.

Якщо транспортний засіб перетинає кордон без реєстрації в системі «єЧерга», уповноважена особа зафіксує це рішення, що забезпечить прозорість та відповідальність у процесі перетину кордону. За час реалізації проєкту «єЧерга», більше 540 тисяч транспортних засобів перетнули кордон за допомогою онлайн-запису, включаючи 17 тисяч автобусів.

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