Негода в Україні призвела до затримки понад 20 поїздів

Попри затримку через негоду, поїзди продовжують курсувати Україною.

Сильний вітер в Україні призвів до серйозних затримок у русі потягів. За інформацією АТ «Укрзалізниця», понад 20 потягів далекого сполучення наразі перебувають у затримці.

Ситуація призвела до значних незручностей для пасажирів, оскільки декілька поїздів наразі мають значні затримки. Зокрема, затримуються такі маршрути:

№ 7/8 Чернівці—Київ-Пасажирський (затримка — 3:27);

№ 29/30 Ужгород—Київ-Пасажирський (+3:25);

№ 1/2 Івано-Франківськ—Харків-Пасажирський (+3:12);

№ 43/44 Івано-Франківськ—Черкаси (+3:12);

№ 3/4 Запоріжжя І—Ужгород (+3:00);

№ 23/24 Хелм—Київ-Пасажирський (+2:55);

№ 95/96 Рахів—Київ-Пасажирський (+2:53);

№ 53/54 Пшемисль Головний—Київ-Пасажирський (+2:37);

№ 55/56 Рахів—Київ-Пасажирський (+2:15);

№ 91/92 Львів—Київ-Пасажирський (+2:12);

№ 119/120 Запоріжжя І—Львів (+1:51);

№ 77/78 Одеса-Головна—Ковель-Пасажирський (+1:50);

№ 21/22 Харків-Пасажирський—Львів (+1:38);

№ 103/104 Краматорськ—Львів (+1:38);

№ 113/114 Львів—Харків-Пасажирський (+1:12);

№ 5/6 Запоріжжя І—Івано-Франківськ (+1:02);

№ 17/18 Харків-Пасажирський—Ужгород (+0:56);

№ 35/36 Пшемисль Головний—Одеса-Головна (+0:42);

№ 37/38 Ужгород—Одеса-Головна (+0:42);

№ 715/716 Пшемисль Головний—Київ-Пасажирський (+0:37);

№ 13/14 Солотвино І—Київ-Пасажирський (+0:36);

№ 223/224 Ужгород—Київ-Пасажирський (+0:36);

№ 31/32 Запоріжжя І—Пшемисль Головний (+0:32);

№ 743/744 Дарниця—Львів (+0:31).

Служба «Укрзалізниця» повідомила, що причиною затримок є шквальний вітер, який спричинив пошкодження даху на приміському вокзалі в Києві. Однак приміські поїзди та Kyiv City Express продовжують курсувати згідно з графіком.

Представники залізниці активно працюють над виправленням ситуації. Зокрема, в окремих регіонах вітер викликав падіння дерев на колії, проблеми з сигнальною системою та електромережею. Попри негоду, поїзди на більшості території країни продовжують свій рух завдяки оперативним діям працівників залізниці.

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