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Управління Пенсійного фонду оскаржувало штраф 50 тисяч грн на керівника ГУ ПФУ за невиконання рішення суду, – що вирішив Верховний Суд

Порядок притягнення до відповідальності у вигляді штрафу керівника управління Пенсійного фонду за невиконання судового рішення, – позиція Верховного Суду.

Дитина з 14 років сама може звернутися до суду за стягненням аліментів з батьків, які не можуть досягнути згоди, - позиція Верховного Суду

Оскільки батьки не могли досягнути згоди щодо стягнення аліментів на утримання дочки, і остання мала намір проживати окремо у гуртожитку за місцем навчання, вона просила суд стягнути аліменти з батьків на свою користь у твердій грошовій сумі з кожного.

Вирішуючи спір про поділ майна подружжя, суд повинен розглянути можливість здійснити його без визначення грошової компенсації, або з визначенням у мінімальному розмірі, - Верховний Суд

Верховний Суд висловився стосовно принципів поділу спільного сумісного майна подружжя.

Спадкодавець помер до вирішення питання про приватизацію квартири, - Верховний Суд висловився щодо визнання права власності за його дочкою в порядку спадкування

Спадкодавець подав до агентства з приватизації житла міської ради пакет документів на приватизацію квартири, однак приватизувати її не встиг – чи має право на квартиру його дочка.

Верховний Суд висловився щодо порядку отримання статусу члена сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України

Законодавством встановлено позасудовий порядок отримання статусу члена сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України, а вже рішення про відмову у наданні статусу може бути оскаржене в порядку адміністративного судочинства, - Верховний Суд.

  1. В Україні

Негода в Україні призвела до затримки понад 20 поїздів

19:41, 28 жовтня 2023
Попри затримку через негоду, поїзди продовжують курсувати Україною.
Негода в Україні призвела до затримки понад 20 поїздів
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Сильний вітер в Україні призвів до серйозних затримок у русі потягів. За інформацією АТ «Укрзалізниця», понад 20 потягів далекого сполучення наразі перебувають у затримці.

Ситуація призвела до значних незручностей для пасажирів, оскільки декілька поїздів наразі мають значні затримки. Зокрема, затримуються такі маршрути:

  • № 7/8 Чернівці—Київ-Пасажирський (затримка — 3:27);
  • № 29/30 Ужгород—Київ-Пасажирський (+3:25);
  • № 1/2 Івано-Франківськ—Харків-Пасажирський (+3:12);
  • № 43/44 Івано-Франківськ—Черкаси (+3:12);
  • № 3/4 Запоріжжя І—Ужгород (+3:00);
  • № 23/24 Хелм—Київ-Пасажирський (+2:55);
  • № 95/96 Рахів—Київ-Пасажирський (+2:53);
  • № 53/54 Пшемисль Головний—Київ-Пасажирський (+2:37);
  • № 55/56 Рахів—Київ-Пасажирський (+2:15);
  • № 91/92 Львів—Київ-Пасажирський (+2:12);
  • № 119/120 Запоріжжя І—Львів (+1:51);
  • № 77/78 Одеса-Головна—Ковель-Пасажирський (+1:50);
  • № 21/22 Харків-Пасажирський—Львів (+1:38);
  • № 103/104 Краматорськ—Львів (+1:38);
  • № 113/114 Львів—Харків-Пасажирський (+1:12);
  • № 5/6 Запоріжжя І—Івано-Франківськ (+1:02);
  • № 17/18 Харків-Пасажирський—Ужгород (+0:56);
  • № 35/36 Пшемисль Головний—Одеса-Головна (+0:42);
  • № 37/38 Ужгород—Одеса-Головна (+0:42);
  • № 715/716 Пшемисль Головний—Київ-Пасажирський (+0:37);
  • № 13/14 Солотвино І—Київ-Пасажирський (+0:36);
  • № 223/224 Ужгород—Київ-Пасажирський (+0:36);
  • № 31/32 Запоріжжя І—Пшемисль Головний (+0:32);
  • № 743/744 Дарниця—Львів (+0:31).

Служба «Укрзалізниця» повідомила, що причиною затримок є шквальний вітер, який спричинив пошкодження даху на приміському вокзалі в Києві. Однак приміські поїзди та Kyiv City Express продовжують курсувати згідно з графіком.

Представники залізниці активно працюють над виправленням ситуації. Зокрема, в окремих регіонах вітер викликав падіння дерев на колії, проблеми з сигнальною системою та електромережею. Попри негоду, поїзди на більшості території країни продовжують свій рух завдяки оперативним діям працівників залізниці.

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