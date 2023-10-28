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  1. В Украине

Непогода в Украине привела к задержке более 20 поездов

19:41, 28 октября 2023
Несмотря на задержку из-за непогоды, поезда продолжают курсировать по Украине.
Непогода в Украине привела к задержке более 20 поездов
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Сильный ветер в Украине привел к серьезным задержкам в движении поездов. По информации АО "Укрзализныця", более 20 поездов дальнего следования сейчас находятся в задержке.

Ситуация привела к значительным неудобствам для пассажиров, поскольку несколько поездов сейчас имеют значительные задержки. В частности, задерживаются такие маршруты:

  • № 7/8 Черновцы-Киев-Пассажирский (задержка - 3:27);
  • № 29/30 Ужгород-Киев-Пассажирский (+3:25);
  • № 1/2 Ивано-Франковск-Харьков-Пассажирский (+3:12);
  • № 43/44 Ивано-Франковск-Черкассы (+3:12);
  • № 3/4 Запорожье І-Ужгород (+3:00);
  • № 23/24 Хелм-Киев-Пассажирский (+2:55);
  • № 95/96 Рахов-Киев-Пассажирский (+2:53);
  • № 53/54 Пшемысль Главный-Киев-Пассажирский (+2:37);
  • № 55/56 Рахов-Киев-Пассажирский (+2:15);
  • № 91/92 Львов-Киев-Пассажирский (+2:12);
  • № 119/120 Запорожье І-Львов (+1:51);
  • № 77/78 Одесса-Главная-Ковель-Пассажирский (+1:50);
  • № 21/22 Харьков-Пассажирский-Львов (+1:38);
  • № 103/104 Краматорск-Львов (+1:38);
  • № 113/114 Львов-Харьков-Пассажирский (+1:12);
  • № 5/6 Запорожье-Ивано-Франковск (+1:02);
  • № 17/18 Харьков-Пассажирский-Ужгород (+0:56);
  • № 35/36 Пшемысль Главный-Одесса-Главная (+0:42);
  • № 37/38 Ужгород-Одесса-Главная (+0:42);
  • № 715/716 Пшемысль Главный-Киев-Пассажирский (+0:37);
  • № 13/14 Солотвино І-Киев-Пассажирский (+0:36);
  • № 223/224 Ужгород-Киев-Пассажирский (+0:36);
  • № 31/32 Запорожье І-Пшемысль Главный (+0:32);
  • № 743/744 Дарница-Львов (+0:31).

Служба "Укрзализныця" сообщила, что причиной задержек является шквальный ветер, который вызвал повреждение крыши на пригородном вокзале в Киеве. Однако пригородные поезда и Kyiv City Express продолжают курсировать согласно графику.

Представители железной дороги активно работают над исправлением ситуации. В частности, в отдельных регионах ветер вызвал падение деревьев на пути, проблемы с сигнальной системой и электросетью. Несмотря на непогоду, поезда на большинстве территории страны продолжают свое движение благодаря оперативным действиям работников железной дороги.

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