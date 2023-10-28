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В Казахстане произошел взрыв в шахте: более 20 погибших

14:19, 28 октября 2023
В момент взрыва в шахте имени Костенко находились 252 шахтера.
В Казахстане произошел взрыв в шахте: более 20 погибших
Фото: orda.kz
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В Казахстане произошел взрыв метана в шахте имени Костенко. Более 20 шахтеров погибли. Об этом сообщила пресс-служба компании, владеющей шахтой.

Отмечается, что в момент трагедии в шахте находились 252 шахтера, 208 из них были выведены на поверхность. Компания сообщила о 21 погибшем, но, по данным СМИ, количество жертв растет. 

"Вероятно, в лаве произошел взрыв газометана", - говорится в сообщении компании.

По данным МЧС Казахстана, продолжаются поиски 24 шахтеров.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау". Для выяснения обстоятельств происшествия создана правительственная комиссия.

Начато досудебное расследование по статье о нарушении правил безопасности при проведении горных или строительных работ.

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