В Киеве словесная перепалка закончилась ножевым ранением: нападавшего разыскала полиция

Столичные следователи сообщили о подозрении мужчине, который на Крещатике ударил ножом незнакомца.

В Киеве на Крещатике мужчина ударил ножом незнакомца. Инцидент произошел после словесного конфликта между двумя молодыми мужчинами, что привело к госпитализации одного из них с ножевым ранением. Второй мужчина был задержан полицией, ему объявили о подозрении.

Вечером 27 октября полиция получила сообщение от медицинских работников о мужчине с колото-резаной раной брюшной полости, который был госпитализирован. С целью расследования происшествия на место прибыла следственно-оперативная группа и полицейские Печерского управления полиции.

Начальник Печерского управления полиции Андрей Дуброва рассказал, что на улице Крещатик возник словесный конфликт между двумя мужчинами, в результате которого один из них ударил другого ножом. Нападавший скрылся с места происшествия, но оперативники установили его личность. Это оказался 27-летний киевлянин, родившийся в 1997 году. Полицейские задержали его на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Владимирская и изъяли нож, который был использован при нападении.

Сейчас начато уголовное производство по статье 121 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание за умышленное тяжкое телесное повреждение. Полицейские сообщили задержанному о подозрении и подали ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Если вину обнаружат в совершенном преступлении, ему грозит лишение свободы сроком до 8 лет.

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