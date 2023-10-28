У Києві словесна перепалка закінчилася ножовим пораненням: нападника розшукала поліція

Столичні слідчі повідомили про підозру чоловіку, який на Хрещатику вдарив ножем незнайомця.

У Києві на Хрещатику чоловік вдарив ножем незнайомця. Інцидент стався після словесного конфлікту між двома молодими чоловіками, що призвело до госпіталізації одного з них з ножовим пораненням. Другого чоловіка було затримано поліцією, йому оголосили про підозру.

Увечері 27 жовтня поліція отримала повідомлення від медичних працівників про чоловіка з колото-різаною раною черевної порожнини, який був госпіталізований. З метою розслідування події на місце прибула слідчо-оперативна група та поліцейські Печерського управління поліції.

Начальник Печерського управління поліції Андрій Дуброва розповів, що на вулиці Хрещатик виник словесний конфлікт між двома чоловіками, в результаті якого один із них вдарив іншого ножем. Нападник втік з місця події, але оперативники встановили його особу. Це виявився 27-річний киянин, народжений у 1997 році. Поліцейські затримали його на перехресті вулиць Богдана Хмельницького і Володимирська та вилучили ніж, що був використаний при нападі.

Наразі розпочато кримінальне провадження за статтею 121 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання за умисне тяжке тілесне ушкодження. Поліцейські повідомили затриманому про підозру і подали клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Якщо вину виявлять в скоєному злочині, йому загрожує позбавлення волі строком до 8 років.

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