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Управління Пенсійного фонду оскаржувало штраф 50 тисяч грн на керівника ГУ ПФУ за невиконання рішення суду, – що вирішив Верховний Суд

Порядок притягнення до відповідальності у вигляді штрафу керівника управління Пенсійного фонду за невиконання судового рішення, – позиція Верховного Суду.

Дитина з 14 років сама може звернутися до суду за стягненням аліментів з батьків, які не можуть досягнути згоди, - позиція Верховного Суду

Оскільки батьки не могли досягнути згоди щодо стягнення аліментів на утримання дочки, і остання мала намір проживати окремо у гуртожитку за місцем навчання, вона просила суд стягнути аліменти з батьків на свою користь у твердій грошовій сумі з кожного.

Вирішуючи спір про поділ майна подружжя, суд повинен розглянути можливість здійснити його без визначення грошової компенсації, або з визначенням у мінімальному розмірі, - Верховний Суд

Верховний Суд висловився стосовно принципів поділу спільного сумісного майна подружжя.

Спадкодавець помер до вирішення питання про приватизацію квартири, - Верховний Суд висловився щодо визнання права власності за його дочкою в порядку спадкування

Спадкодавець подав до агентства з приватизації житла міської ради пакет документів на приватизацію квартири, однак приватизувати її не встиг – чи має право на квартиру його дочка.

Верховний Суд висловився щодо порядку отримання статусу члена сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України

Законодавством встановлено позасудовий порядок отримання статусу члена сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України, а вже рішення про відмову у наданні статусу може бути оскаржене в порядку адміністративного судочинства, - Верховний Суд.

  1. В Україні

У Києві словесна перепалка закінчилася ножовим пораненням: нападника розшукала поліція

21:41, 28 жовтня 2023
Столичні слідчі повідомили про підозру чоловіку, який на Хрещатику вдарив ножем незнайомця.
У Києві словесна перепалка закінчилася ножовим пораненням: нападника розшукала поліція
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У Києві на Хрещатику чоловік вдарив ножем незнайомця. Інцидент стався після словесного конфлікту між двома молодими чоловіками, що призвело до госпіталізації одного з них з ножовим пораненням. Другого чоловіка було затримано поліцією, йому оголосили про підозру.

Увечері 27 жовтня поліція отримала повідомлення від медичних працівників про чоловіка з колото-різаною раною черевної порожнини, який був госпіталізований. З метою розслідування події на місце прибула слідчо-оперативна група та поліцейські Печерського управління поліції.

Начальник Печерського управління поліції Андрій Дуброва розповів, що на вулиці Хрещатик виник словесний конфлікт між двома чоловіками, в результаті якого один із них вдарив іншого ножем. Нападник втік з місця події, але оперативники встановили його особу. Це виявився 27-річний киянин, народжений у 1997 році. Поліцейські затримали його на перехресті вулиць Богдана Хмельницького і Володимирська та вилучили ніж, що був використаний при нападі.

Наразі розпочато кримінальне провадження за статтею 121 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання за умисне тяжке тілесне ушкодження. Поліцейські повідомили затриманому про підозру і подали клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Якщо вину виявлять в скоєному злочині, йому загрожує позбавлення волі строком до 8 років.

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