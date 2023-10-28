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В Одесской области дрон помог пограничникам обнаружить уклонистов, видео

18:18, 28 октября 2023
Пограничники разоблачили 14 нарушителей границы.
В Одесской области дрон помог пограничникам обнаружить уклонистов, видео
Фото: ГПСУ
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Государственная пограничная служба сообщила о задержании 14 нарушителей границы. Мужчины пытались незаконно пересечь госрубеж возле населенного пункта Окны, что в Одесской области, говорится в сообщении ГПСУ.

Отмечается, что все задержанные связывались в интернете с организаторами, указывающими уклонистам маршрут движения за 2 тысячи долларов.

"В отношении лиц составлены протоколы об админправонарушениях", - сообщили в пограничной службе.

Также в ГПСУ добавили, что в 4 случаях уклонистов удалось обнаружить с помощью дрона.

Ранее сообщалось, что во Львовской областидля уклонистов подделывали удостоверения участника боевых действий.

Также мы писали, что на Закарпатье подростки попытались «подзаработать» на уклонистах. 

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