Конституционный суд Южной Кореи запретил однополые отношения в армии

Суд заявил, что однополые отношения могут повредить боеготовности войск и взорвать дисциплину.

Конституционный суд Южной Кореи поддержал закон о запрещении однополых отношений в армии. Об этом сообщает BBC.

Так, суд заявил, что однополые отношения могут повредить боеготовности войск и взорвать дисциплину.

В свою очередь, активисты назвали это препятствием правам ЛГБТ.

Суд пятью голосами против четырех признал конституционной статью о военном преступлении, которая хоть прямо и не говорит об однополых отношениях, но запрещает «анальный половой акт» или «любой другой непристойный акт» во время службы. За это предусмотрено наказание до двух лет тюрьмы.

Однополые отношения между гражданскими не запрещены в стране. Их не считают незаконными с 2003 года и не классифицируют как «вредные и непристойные». Однако однополых браков страна не признает.

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