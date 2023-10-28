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В Украине бушует непогода: ГСЧС напоминает правила поведения при сильном ветре

12:40, 28 октября 2023
Везде нужно закрыть окна и убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.
В Украине бушует непогода: ГСЧС напоминает правила поведения при сильном ветре
Фото: ГСЧС
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В субботу, 28 октября, в Киеве и других областях бушует непогода. Сильный ветер валит деревья и срывает крыши домов. Как сообщает ГСЧС, зафиксированы проблемы с электроснабжением в 12 регионах государства. Больше всего – на Хмельнитчине, Ровенщине и Львовщине.

В Киеве, к сожалению, уже два человека погибли в результате падения деревьев.

Спасатели напомнили правила безопасности во время непогоды:

  • все окна домов нужно плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи;
  • при сильном ветре спрятаться в ближайшем помещении или природном укрытии;
  • избегать нахождения вблизи крупных деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

На данный момент спасатели борются с последствиями непогоды во всех регионах государства, оперативные группы ГСЧС и полиции проводят мониторинг и оперативно реагируют на сообщения граждан.

Ранее мы писали, что в Киеве из-за ураганного ветра повалены десятки деревьев и повреждены автомобили. По информации синоптиков, к концу дня порывы ветра могут достигать 25-28 м/c (II уровень опасности).

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