В Украине бушует непогода: ГСЧС напоминает правила поведения при сильном ветре

Везде нужно закрыть окна и убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.

Фото: ГСЧС

В субботу, 28 октября, в Киеве и других областях бушует непогода. Сильный ветер валит деревья и срывает крыши домов. Как сообщает ГСЧС, зафиксированы проблемы с электроснабжением в 12 регионах государства. Больше всего – на Хмельнитчине, Ровенщине и Львовщине.

В Киеве, к сожалению, уже два человека погибли в результате падения деревьев.

Спасатели напомнили правила безопасности во время непогоды:

все окна домов нужно плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи;

при сильном ветре спрятаться в ближайшем помещении или природном укрытии;

избегать нахождения вблизи крупных деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

На данный момент спасатели борются с последствиями непогоды во всех регионах государства, оперативные группы ГСЧС и полиции проводят мониторинг и оперативно реагируют на сообщения граждан.

Ранее мы писали, что в Киеве из-за ураганного ветра повалены десятки деревьев и повреждены автомобили. По информации синоптиков, к концу дня порывы ветра могут достигать 25-28 м/c (II уровень опасности).

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