Скандальный клип Жадана и Соловий: руководство Андреевской церкви во Львове уволят

Руководство Андреевской церкви УГКЦ во Львове уволят из-за съемок в храме клипа писателя Сергея Жадана и певицы Кристины Соловой.

Руководство Андреевской церкви УГКЦ во Львове уволят из-за съемок в храме клипа писателя Сергея Жадана и певицы Кристины Соловий. Об этом заявил иеромонах УГКЦ Юстин (Юрий), передает Суспільне.

«Вина отцов очевидна в этой ситуации. Кроме морального принципа они нарушили еще и принцип церковного права, который говорит, что нельзя использовать церковь для других целей, кроме молитвы и того, что служит слову Божьему», — отметил отец Юстин.

Между тем, Львовская архиепархия УГКЦ заявила, что в дальнейшем разрешение на съемки клипов в ее храмах будут предоставлять архиепископы.

«Архиепархиальное правительство строго осуждает действия, совершившиеся в храме Святого апостола Андрея. В дальнейшем без благословения местного иерарха не позволено снимать клипы в храмах!» – заявил архиепископ и митрополит Львовский Игорь.

Как известно, группа «Жадан и Собаки» и Кристина Соловий выпустили совместную песню Сердце и клип на нее. Частично кадры для фильма снимали в церкви Святого Андрея Первозванного. Клип сразу вызвал бурную реакцию в обществе. Приход же церкви сообщил, что он пропагандирует антихристианские ценности, а потому попросили исполнителей удалить опубликованное музыкальное видео. В частности, в клипе есть поцелуй двух девушек.

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