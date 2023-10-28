Скандальний кліп Жадана та Соловій: керівництво Андріївської церкви у Львові звільнять

Керівництво Андріївської церкви УГКЦ у Львові звільнять через зйомки в храмі кліпу письменника Сергія Жадана та співачки Христини Соловій.

Керівництво Андріївської церкви УГКЦ у Львові звільнять через зйомки у храмі кліпу письменника Сергія Жадана та співачки Христини Соловій. Про це заявив ієромонах УГКЦ Юстин (Юрій), передає Суспільне.

«Провина отців є явною у цій ситуації. Окрім морального принципу вони порушили ще й принцип церковного права, який каже, що не можна церкву використовувати для інших цілей, окрім молитви і того, що служить слову Божому», — зазначив отець Юстин.

Тим часом Львівська архиєпархія УГКЦ заявила, що надалі дозвіл на зйомки кліпів у її храмах надаватимуть архиєпископи.

«Архиєпархіальний уряд суворо засуджує дії, які відбулися у храмі Святого апостола Андрія. Надалі без благословення місцевого ієрарха не дозволено знімати кліпи у храмах!» – заявив архиєпископ і митрополит Львівський Ігор.

Як відомо, гурт «Жадан і Собаки» та Христина Соловій випустили спільну пісню «Серце» та кліп на неї. Частково кадри для стрічки знімали у церкві Святого Андрія Первозванного. Кліп відразу викликав бурхливу реакцію у суспільстві. А парафія церкви повідомила, що він пропагує антихристиянські цінності, а тому попросили виконавців видалити опубліковане музичне відео. Зокрема у кліпі є поцілунок двох дівчат.

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