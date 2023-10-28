Поширювала у забороненій соцмережі комуністичну символіку: у Львові суд виніс вирок пенсіонерці

64-річна жінка отримала умовне покарання.

У Львові суд виніс вирок 64-річній жінці, яка у забороненій в Україні соцмережі «Однокласники» поширювала комуністичну символіку. Пенсіонерці призначили умовне покарання, пише zaxid.net.

Зазначається, що з травня 2021 до червня 2022 року вона опублікувала 11 зображень комуністичної символіки у вигляді червоного прапора з серпом та молотом, герба СРСР, портрети Сталіна та Брєжнєва, що є забороненими згідно з Законом України.

Також жінка проширювала комуністичну пропаганду у вигляді картинок з написами російською мовою «Время Брежнева многие называют «Золотойвек СССР», «Спасибо Брежневу за моё счастливое детство!», «Товарищ Сталин объясняет происхождение вирусов и эпидемий» та інше.

У суді вона визнала свою вину та розкаялася.

Суд визнав пенсіонерку винною у поширенні комуністичної символіки та пропаганді тоталітарного режиму. Вироком суду їй призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на один рік. Водночас суд звільнив її від відбування покарання, встановивши іспитовий строк один рік.

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