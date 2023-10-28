Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Спадкодавець помер до вирішення питання про приватизацію квартири, - Верховний Суд висловився щодо визнання права власності за його дочкою в порядку спадкування

Спадкодавець подав до агентства з приватизації житла міської ради пакет документів на приватизацію квартири, однак приватизувати її не встиг – чи має право на квартиру його дочка.

Верховний Суд висловився щодо порядку отримання статусу члена сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України

Законодавством встановлено позасудовий порядок отримання статусу члена сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України, а вже рішення про відмову у наданні статусу може бути оскаржене в порядку адміністративного судочинства, - Верховний Суд.

Класифікація посад державної служби: покрокова інструкція НАДС

Класифікацію посад необхідно провести максимально швидко.

Право на отримання одноразової грошової допомоги особою, яка від України брала участь у миротворчій місії, - позиція Верховного Суду

Верховний Суд висловився стосовно права особи на одноразову грошову допомогу у зв`язку інвалідністю, що настала внаслідок отримання травми під час участі в міжнародній миротворчій операції.

Велика Палата ВС вирішила, як має чинити ВККС, коли ГРД надсилає негативний висновок на суддю в день співбесіди з порушенням строку

Колегія ВККС визнала суддю за результатами кваліфоцінювання такою, що відповідає займаній посаді, однак у день співбесіди ГРД надіслала на суддю негативний висновок: що вирішила Велика Палата Верховного Суду.

  1. В Україні

Поширювала у забороненій соцмережі комуністичну символіку: у Львові суд виніс вирок пенсіонерці

16:45, 28 жовтня 2023
64-річна жінка отримала умовне покарання.
Поширювала у забороненій соцмережі комуністичну символіку: у Львові суд виніс вирок пенсіонерці
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

У Львові суд виніс вирок 64-річній жінці, яка у забороненій в Україні соцмережі «Однокласники» поширювала комуністичну символіку. Пенсіонерці призначили умовне покарання,  пише zaxid.net.

Зазначається, що з травня 2021 до червня 2022 року вона опублікувала 11 зображень комуністичної символіки у вигляді червоного прапора з серпом та молотом, герба СРСР, портрети Сталіна та Брєжнєва, що є забороненими згідно з Законом України.

Також жінка проширювала комуністичну пропаганду у вигляді картинок з написами російською мовою «Время Брежнева многие называют «Золотойвек СССР», «Спасибо Брежневу за моё счастливое детство!», «Товарищ Сталин объясняет происхождение вирусов и эпидемий» та інше.

У суді вона визнала свою вину та розкаялася.

Суд визнав пенсіонерку винною у поширенні комуністичної символіки та пропаганді тоталітарного режиму. Вироком суду їй призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на один рік. Водночас суд звільнив її від відбування покарання, встановивши іспитовий строк один рік.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Надія Гончар
    Надія Гончар
    суддя Черкаського апеляційного суду
  • Олександр Ковальчук
    Олександр Ковальчук
    суддя Вінницького апеляційного суду