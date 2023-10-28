Распространяла в запретной соцсети коммунистическую символику: во Львове суд вынес приговор пенсионерке

64-летняя женщина получила условное наказание.

Во Львове суд вынес приговор 64-летней женщине, которая в запрещенной в Украине соцсети «Одноклассники» распространяла коммунистическую символику. Пенсионерке назначили условное наказание, пишет zaxid.net.

Отмечается, что с мая 2021 по июнь 2022 года она опубликовала 11 изображений коммунистической символики в виде красного флага с серпом и молотом, герба СССР, портреты Сталина и Брежнева, которые запрещены согласно Закону Украины.

Также женщина распространяла коммунистическую пропаганду в виде картинок с надписями на русском языке «Время Брежнева многие называют «Золотой век СССР», «Спасибо Брежневу за мое счастливое детство!», «Товарищ Сталин объясняет происхождение вирусов и эпидемий» и другое.

В суде она признала свою вину и раскаялась.

Суд признал пенсионерку виновной в распространении коммунистической символики и пропаганде тоталитарного режима. Приговором суда ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год. В то же время, суд освободил ее от отбывания наказания, установив испытательный срок один год.

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