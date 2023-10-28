Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Наследодатель умер до решения вопроса о приватизации квартиры, - Верховный Суд высказался по поводу признания права собственности за его дочерью в порядке наследования

Наследодатель подал в агентство по приватизации жилья городского совета пакет документов на приватизацию квартиры, однако приватизировать ее не успел – имеет ли право на квартиру его дочь.

Верховный Суд высказался о порядке получения статуса члена семьи погибшего Защитника или Защитницы Украины

Законодательством установлен внесудебный порядок получения статуса члена семьи погибшего Защитника или Защитницы Украины, а уже решение об отказе в предоставлении статуса может быть обжаловано в порядке административного судопроизводства, - Верховный Суд.

Классификация должностей государственной службы: пошаговая инструкция НАДС

Классификацию должностей необходимо провести максимально быстро.

Право на получение единовременной денежной помощи лицом, участвовавшим в Украине в миротворческой миссии, - позиция Верховного Суда

Верховный Суд высказался по поводу права лица на одноразовую денежную помощь в связи с инвалидностью, наступившей в результате получения травмы при участии в международной миротворческой операции.

Большая Палата ВС решила, как должна поступать ВККС, когда ГРД направляет отрицательное заключение на судью в день собеседования с нарушением срока

Коллегия ВККС признала судью по результатам квалифоценирования соответствующей занимаемой должности, однако в день собеседования ГРД направила на судью негативный вывод: что решила Большая Палата Верховного Суда.

  1. В Украине

Распространяла в запретной соцсети коммунистическую символику: во Львове суд вынес приговор пенсионерке

16:45, 28 октября 2023
64-летняя женщина получила условное наказание.
Распространяла в запретной соцсети коммунистическую символику: во Львове суд вынес приговор пенсионерке
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Во Львове суд вынес приговор 64-летней женщине, которая в запрещенной в Украине соцсети «Одноклассники» распространяла коммунистическую символику. Пенсионерке назначили условное наказание, пишет zaxid.net.

Отмечается, что с мая 2021 по июнь 2022 года она опубликовала 11 изображений коммунистической символики в виде красного флага с серпом и молотом, герба СССР, портреты Сталина и Брежнева, которые запрещены согласно Закону Украины.

Также женщина распространяла коммунистическую пропаганду в виде картинок с надписями на русском языке «Время Брежнева многие называют «Золотой век СССР», «Спасибо Брежневу за мое счастливое детство!», «Товарищ Сталин объясняет происхождение вирусов и эпидемий» и другое.

В суде она признала свою вину и раскаялась.

Суд признал пенсионерку виновной в распространении коммунистической символики и пропаганде тоталитарного режима. Приговором суда ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год. В то же время, суд освободил ее от отбывания наказания, установив испытательный срок один год.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Надія Гончар
    Надія Гончар
    суддя Черкаського апеляційного суду
  • Олександр Ковальчук
    Олександр Ковальчук
    суддя Вінницького апеляційного суду