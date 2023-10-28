Передача сырья исполнителю для выполнения работ: что с НДС

Cырье, материалы, горючее являются собственностью заказчика, и при передаче их исполнителю для предоставления им работ право собственности к исполнителю не переходит.

Налоговая служба в Одесской области сообщает, начисляются ли заказчиком налоговые обязательства по НДС при передаче сырья, материалов, горючего исполнителю для предоставления им работ.

Отмечается, что согласно подпунктам "а" и "б" п. 185.1 ст. 185 Налогового кодекса объектом налогообложения НДС являются операции налогоплательщиков по поставке товаров/услуг, место поставки которых согласно ст. 186 НКУ находится на таможенной территории Украины.

Под поставкой услуг понимается любая операция, не являющаяся поставкой товаров, или иная операция по передаче права на объекты права интеллектуальной собственности и другие нематериальные активы или предоставление других имущественных прав в отношении таких объектов права интеллектуальной собственности, а также предоставление услуг, потребляемых в процессе совершения определенного действия или осуществления определенной деятельности.

Снабжение товаров – любая передача права на распоряжение товарами как собственник, в том числе продажа, обмен или дарение такого товара, а также поставка товаров по решению суда.

Отношения подряда регулируются нормами Гражданского кодекса Украины от 16 января 2003 г. № 435-IV (с изменениями, далее – ГКУ). Так, согласно ст. 837 ГКУ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется на свой риск выполнить определенную работу по заданию другой стороны (заказчика), а заказчик обязуется принять и оплатить проделанную работу. При этом ст. 839 ГКУ предусмотрено, что подрядчик обязан выполнить работу, определенную договором подряда, из своего материала и своими средствами, если иное не установлено договором.

Согласно ст. 840 ГКУ, если работа выполняется частично или в полном объеме из материала заказчика, подрядчик отвечает за неправильное использование этого материала. Подрядчик обязан предоставить заказчику отчет об использовании материала и вернуть его остаток.

Если работа выполняется из материала заказчика, в договоре подряда должны быть установлены нормы расхода материала, сроки возврата его остатка и основных отходов, а также ответственность подрядчика за невыполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Подрядчик отвечает за невыполнение или ненадлежащее выполнение работы, вызванное недостатками материала, предоставленного заказчиком, если не докажет, что эти недостатки не могли быть им обнаружены при надлежащем приеме материала.

Следовательно, сырье, материалы, горючее являются собственностью заказчика, и при передаче их исполнителю для предоставления им работ (услуг) право собственности к исполнителю не переходит, а потому по таким операциям налоговые обязательства по НДС заказчиком не начисляются.

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