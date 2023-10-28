В Киеве дерево упало на мужчину, он умер от полученных травм, — КГГА

В субботу, 28 октября, в Киеве бушует непогода: ураганный ветер уже нанес ущерб. Так, несколько человек травмировались из-за падения веток и деревьев. Об этом сообщает КГГА.
По информации синоптиков, к концу дня порывы ветра могут достигать 25-28 м/c (II уровень опасности).
Так, в столице зафиксировано несколько случаев травмирования людей из-за непогоды.
В частности, в Шевченковском районе дерево упало на человека. Медики пытались реанимировать мужчину, но от полученных тяжелых травм мужчина скончался.
В том же районе из-за падения веток женщина получила травму позвоночника. Пострадавшую госпитализировали в больницу.
По просп. Берестейском на машину упало дерево. Человек, находившийся в транспортном средстве, от госпитализации отказался.
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