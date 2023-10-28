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Наказание судей за заведомо незаконное или необоснованное решение – НАПК инициирует изменения в Уголовный кодекс

Судьи почему-то участия в обсуждении не принимали.

Верховный Суд решил, что Приватбанк должен вернуть клиентке средства, списанные с ее счета мошенниками

Мошенники завладели доступом к приложению «Приват24» и списали средства женщины, а Приватбанк отказался их возвращать, – Верховный Суд решил дело.

Верховной Раде предлагают принять изменения в порядок осуществления оптовой и розничной торговли подержанными автомобилями

Предлагается освободить субъектов хозяйствования, осуществляющих оптовую и розничную торговлю транспортными средствами от обязанности перерегистрировать на себя подержанные транспортные средства, приобретенные как товар для их последующей продажи конечным потребителям

Из подследственности БЭБ предлагают забрать ряд преступлений, но кому их передадут – пока неизвестно

Депутаты предлагают в дополнение к перезагрузке Бюро экономической безопасности убрать из его подследственности ряд статей Уголовного кодекса, но не указывают, какому органу их передадут.

Украине рекомендуют скорее сформировать «обновленный состав» Конституционного Суда, чтобы он мог назначить дату первых послевоенных выборов

«Критически важно как можно скорее завершить реформу Конституционного Суда Украины и сформировать его обновленный состав, чтобы он имел возможность принимать важные решения по вопросам выборов, в частности, относительно назначения даты первых общенациональных послевоенных выборов», - опубликована Дорожная карта избирательной реформы.

  1. В Украине

В Киеве дерево упало на мужчину, он умер от полученных травм, — КГГА

11:46, 28 октября 2023
Также из-за падения веток женщина получила травму позвоночника.
В Киеве дерево упало на мужчину, он умер от полученных травм, — КГГА
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В субботу, 28 октября, в Киеве бушует непогода: ураганный ветер уже нанес ущерб. Так, несколько человек травмировались из-за падения веток и деревьев. Об этом сообщает КГГА.

По информации синоптиков, к концу дня порывы ветра могут достигать 25-28 м/c (II уровень опасности).

Так, в столице зафиксировано несколько случаев травмирования людей из-за непогоды.

В частности, в Шевченковском районе дерево упало на человека. Медики пытались реанимировать мужчину, но от полученных тяжелых травм мужчина скончался.

В том же районе из-за падения веток женщина получила травму позвоночника. Пострадавшую госпитализировали в больницу.

По просп. Берестейском на машину упало дерево. Человек, находившийся в транспортном средстве, от госпитализации отказался.

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