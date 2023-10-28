В Киеве дерево упало на мужчину, он умер от полученных травм, — КГГА

Также из-за падения веток женщина получила травму позвоночника.

В субботу, 28 октября, в Киеве бушует непогода: ураганный ветер уже нанес ущерб. Так, несколько человек травмировались из-за падения веток и деревьев. Об этом сообщает КГГА.

По информации синоптиков, к концу дня порывы ветра могут достигать 25-28 м/c (II уровень опасности).

Так, в столице зафиксировано несколько случаев травмирования людей из-за непогоды.

В частности, в Шевченковском районе дерево упало на человека. Медики пытались реанимировать мужчину, но от полученных тяжелых травм мужчина скончался.

В том же районе из-за падения веток женщина получила травму позвоночника. Пострадавшую госпитализировали в больницу.

По просп. Берестейском на машину упало дерево. Человек, находившийся в транспортном средстве, от госпитализации отказался.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.