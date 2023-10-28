У Києві дерево впало на чоловіка, він помер від отриманих травм, — КМДА

Також через падіння гілок жінка отримала травму хребта.

У суботу, 28 жовтня, у Києві вирує негода: ураганний вітер вже наробив шкоди. Так, декілька людей травмувалися через падіння гілок та дерев. Про це повідомляє КМДА.

За інформацією синоптиків, до кінця дня пориви вітру можуть сягати 25-28 м/c (ІІ рівень небезпечності).

Так, наразі в столиці зафіксовано кілька випадків травмування людей через негоду.

Зокрема, у Шевченківському районі дерево впало на людину. Медики намагалися реанімувати чоловіка, але від отриманих важких травм чоловік помер.

У тому ж районі через падіння гілок жінка отримала травму хребта. Потерпілу госпіталізували до лікарні.

На просп. Берестейському на автівку впало дерево. Людина, яка перебувала у транспортному засобі, від госпіталізації відмовилась.

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