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  1. В Україні

Каховське водосховище не буде пустелею, рослинність відновлюється, — науковці

15:17, 28 жовтня 2023
Науковці ще вивчають, як відновлюється рослинність у Каховському водосховищі, але вже зараз вони констатують: не буде ні опустелювання, ні великого наступу агресивних рослин.
Каховське водосховище не буде пустелею, рослинність відновлюється, — науковці
Фото: Сергій Скорик
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На дні Каховського водосховища, осушеного після підриву російськими окупантами дамби в червні 2023 року, не буде пустелі або нашестя шкідливих рослин. Про це повідомила Українська природоохоронна група за результатами моніторингу водосховища.

Так, 10 червня науковці заклали на дні водосховища ділянки для дослідження — відібрали ґрунти і зафіксували рослини у стадії паростків.

Через 3,5 місяці вони знову вирушили в експедицію і з’ясували, що на території осушеного водосховища формується рослинність, яка є природною для цієї місцевості.

Вчені зафіксували понад 65 видів рослин, серед них — молодий заплавний вербовий ліс у стадії формування.

Природоохоронна група зазначає, що засолених ділянок немає — вся територія заростає, хоча щільність заростання різна.

Науковці ще вивчають, як відновлюється рослинність у Каховському водосховищі, але вже зараз вони констатують: не буде ні опустелювання, ні великого наступу агресивних рослин.

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