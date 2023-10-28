На Мальті стартував мирний саміт щодо України: порядок денний

Участь у заході беруть представники 65 країн.

У суботу, 28 жовтня, на Мальті розпочався третій мирний саміт щодо України. У заході беруть участь представники 65 країн. Присутні зовнішньополітичні радники та радники з питань національної безпеки. Цього разу присутні представники Заходу та Глобального півдня, повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

За його словами, на саміті будуть презентовані та обговорені плани реалізації 5 пунктів української формули миру: ядерна, енергетична, продовольча безпека, гуманітарний напрямок (звільнення полонених та депортованих осіб), відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.

"Ці плани були напрацьовані робочими групами, до яких увійшли представники посольств різних країн, а також експерти", – зазначив Єрмак.

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