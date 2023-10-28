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  1. У світі

У США знайшли мертвим підозрюваного у масовій стрілянині

10:51, 28 жовтня 2023
Правоохоронці знайшли тіло Роберта Карда із вогнепальним пораненням.
У США знайшли мертвим підозрюваного у масовій стрілянині
колаж з відкритих джерел
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У США знайшли мертвим Роберта Карда, підозрюваного у масовій стрілянині в американському місті Льюїстоні. Про це повідомляє АР.

Роберта Карда знайшли мертвим із вогнепальним пораненням. Правоохоронці не виключають, що він міг вчинити самогубство, побоюючись бути викритим та затриманим.

Поліція виявила тіло на сміттєпереробному заводі, де він раніше працював.

Зазначається, що Кард був резервістом армії США, але в липні йому призначили психіатричну експертизу, оскільки він почав поводитися неадекватно під час тренувань.

Раніше ми писали, що у США чоловік влаштував стрілянинуЗагинуло 18 людей (спочатку повідомлялося про 22). Пошуки стрілка тривали три доби. 

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