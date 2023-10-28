У США знайшли мертвим підозрюваного у масовій стрілянині

Правоохоронці знайшли тіло Роберта Карда із вогнепальним пораненням.

колаж з відкритих джерел

У США знайшли мертвим Роберта Карда, підозрюваного у масовій стрілянині в американському місті Льюїстоні. Про це повідомляє АР.

Роберта Карда знайшли мертвим із вогнепальним пораненням. Правоохоронці не виключають, що він міг вчинити самогубство, побоюючись бути викритим та затриманим.

Поліція виявила тіло на сміттєпереробному заводі, де він раніше працював.

Зазначається, що Кард був резервістом армії США, але в липні йому призначили психіатричну експертизу, оскільки він почав поводитися неадекватно під час тренувань.

Раніше ми писали, що у США чоловік влаштував стрілянину. Загинуло 18 людей (спочатку повідомлялося про 22). Пошуки стрілка тривали три доби.

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