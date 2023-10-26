У США сталася стрілянина: застрелили 22 людини, ще десятки поранені

За даними кількох правоохоронних органів, ще 50-60 людей отримали поранення, пишуть у ЗМІ.

Джерело фото: Steven Senne/AP

Щонайменше 22 людини були вбиті в середу ввечері внаслідок двох масових стрілянин у ресторані та боулінгу у місті Льюїстон (штат Мен). Льюїстон — друге за величиною місто штату, яке розташоване приблизно за 36 миль на північ від Портленда.

Про це пише CNN за інформацією одного із міських радників. За даними кількох правоохоронних органів, ще 50-60 людей отримали поранення, пишуть у виданні.

Поліція опублікувала зображення Роберта Карда, як можливого підозрюваного у стрілянині, додавши, що його слід «вважати озброєним і небезпечним». Представники правоохоронних органів штату Мен повідомили CNN, що Кард «є сертифікованим інструктором із вогнепальної зброї та служить у резерві армії США».

Стрілка розшукує поліція, а людей просять залишатися вдома.

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