В G7 готуються до кінця жовтня оголосити санкції щодо російських алмазів

Країни G7 планують підготувати відповідну пропозицію для 12-го пакету санкцій Євросоюзу проти росії.

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Країни «Великої сімки» мають намір оголосити про припинення імпорту російських алмазів до кінця жовтня, повідомляє Reuters з посиланням на дипломатичні джерела.

«Велика сімка» тепер очікує на остаточне затвердження цього рішення, яке потім буде включено до юридичних документів на рівні Європейського союзу.

Нове обмеження очікується оголосити протягом наступного тижня. Внести зміни, що стосуються російських алмазів, планують до 12-го пакету санкцій ЄС.

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