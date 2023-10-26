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  1. У світі

Марсохід NASA виявив нові докази існування умов для життя Марсі

12:39, 26 жовтня 2023
Геологи ідентифікували докази існування давніх річок у кратерах на Марсі.
Марсохід NASA виявив нові докази існування умов для життя Марсі
Джерело фото: BBC
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Марсохід Curiosity NASA виявив нові докази існування «правильних умов» для життя на Червоній планеті у минулому. Завдяки поєднанню зображень, отриманих марсоходом, скануванню осадових порід під Мексиканською затокою на Землі та комп'ютерним моделюванням, геологи зуміли ідентифікувати докладні докази існування давніх річок у кратерах на Марсі, – повідомляє Space.

Команда дослідників, аналізуючи дані, зібрані Curiosity у великому ударному кратері Гейл на поверхні Марса, натрапила на додаткові підтвердження, що колись на планеті текли річки. Ці виявлені розмиті залишки річок можуть свідчити про те, що річкові системи на Марсі були далеко поширеніше і важливіше, ніж раніше вважалося. Учений-геолог Бенджамін Карденас з Університету штату Пенсільванія, головний автор дослідження, зауважив: «Ми знаходимо докази того, що Марс, ймовірно, був планетою річок».

На Землі річки відіграють ключову роль у циклах хімічних процесів, перенесенні поживних речовин і осадів, що позитивно впливає на життя. Тому знахідка додаткових доказів існування старовинних річок на Марсі може мати важливе значення для пошуків слідів життя на Червоній планеті.

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