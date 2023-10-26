Марсохід NASA виявив нові докази існування умов для життя Марсі

Геологи ідентифікували докази існування давніх річок у кратерах на Марсі.

Джерело фото: BBC

Марсохід Curiosity NASA виявив нові докази існування «правильних умов» для життя на Червоній планеті у минулому. Завдяки поєднанню зображень, отриманих марсоходом, скануванню осадових порід під Мексиканською затокою на Землі та комп'ютерним моделюванням, геологи зуміли ідентифікувати докладні докази існування давніх річок у кратерах на Марсі, – повідомляє Space.

Команда дослідників, аналізуючи дані, зібрані Curiosity у великому ударному кратері Гейл на поверхні Марса, натрапила на додаткові підтвердження, що колись на планеті текли річки. Ці виявлені розмиті залишки річок можуть свідчити про те, що річкові системи на Марсі були далеко поширеніше і важливіше, ніж раніше вважалося. Учений-геолог Бенджамін Карденас з Університету штату Пенсільванія, головний автор дослідження, зауважив: «Ми знаходимо докази того, що Марс, ймовірно, був планетою річок».

На Землі річки відіграють ключову роль у циклах хімічних процесів, перенесенні поживних речовин і осадів, що позитивно впливає на життя. Тому знахідка додаткових доказів існування старовинних річок на Марсі може мати важливе значення для пошуків слідів життя на Червоній планеті.

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