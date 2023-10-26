Марсоход NASA обнаружил новые доказательства существования условий для жизни на Марсе

Геологи идентифицировали доказательства существования древних рек в кратерах на Марсе.

Источник фото: BBC

Марсоход Curiosity NASA обнаружил новые доказательства существования "правильных условий" для жизни на Красной планете в прошлом. Благодаря сочетанию изображений, полученных марсоходом, сканированию осадочных пород под Мексиканским заливом на Земле и компьютерным моделированием, геологи сумели идентифицировать подробные доказательства существования древних рек в кратерах на Марсе, - сообщает Space.

Команда исследователей, анализируя данные, собранные Curiosity в большом ударном кратере Гейл на поверхности Марса, наткнулась на дополнительные подтверждения, что когда-то на планете текли реки. Эти обнаруженные размытые остатки рек могут свидетельствовать о том, что речные системы на Марсе были далеко распространеннее и важнее, чем ранее считалось. Ученый-геолог Бенджамин Карденас из Университета штата Пенсильвания, главный автор исследования, заметил: "Мы находим доказательства того, что Марс, вероятно, был планетой рек".

На Земле реки играют ключевую роль в циклах химических процессов, переносе питательных веществ и осадков, что положительно влияет на жизнь. Поэтому находка дополнительных доказательств существования старинных рек на Марсе может иметь важное значение для поисков следов жизни на Красной планете.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.