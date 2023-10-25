Зеленский анонсировал географическое расширение поддержки Украины оружием

Зеленский заявил о новых международных партнерах по поставкам снарядов, оружия и техники Украине.

Поставки снарядов, оружия и военной техники от международных партнеров Украине географически расширится, – сообщил Президент Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении.

«В течение всего дня был на связи с нашими командующими и с теми, кто отвечает за обеспечение наших оборонительных и наступательных действий. Снаряды, оружие, техника. Собственное производство. Поддержка воинов. Мы готовим и определенное расширение географии поставок в Украину от партнеров. Мы пройдем этот марафон и достигнем нашей победы», – сказал Зеленский.

Он также отметил, что главная задача сейчас - ежедневно давать силы государству и людям.

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