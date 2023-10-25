Палата представителей США наконец-то выбрала спикера – республиканца Майка Джонсона

В рейтинге американских законодателей в свете поддержки Украины, опубликованном консервативной группой Republicans for Ukraine, Джонсон получил самую низкую оценку из возможных.

Палата представителей США наконец-то выбрала нового спикера - Майка Джонсона, представителя республиканского большинства, представляющего штат Луизиана. Его кандидатуру поддержал бывший президент США Дональд Трамп, - сообщает NBC News.

«С 220 голосами Джонсон избран спикером», - говорится в сообщении.

Джонсон известен своей большей акцентированностью на поддержке Израиля. В рейтинге американских законодателей в свете поддержки Украины, опубликованном консервативной группой Republicans for Ukraine, Джонсон получил самую низкую оценку из возможных.

Он голосовал против большинства законопроектов по поддержке Украины, за исключением закона о ленд-лизе 2022 года.

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