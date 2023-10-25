Палата представників США нарешті обрала спікера – республіканця Майка Джонсона

У рейтингу американських законодавців у світлі підтримки України, опублікованому консервативною групою Republicans for Ukraine, Джонсон отримав найнижчу оцінку із можливих.

Палата представників США нарешті обрала нового спікера – Майка Джонсона, представника республіканської більшості, який представляє штат Луїзіана. Його кандидатуру підтримав колишній президент США Дональд Трамп, – повідомляє NBC News.

«З 220 голосами Джонсон обраний спікером», – йдеться у повідомленні.

Джонсон відомий своєю більшою акцентованістю на підтримці Ізраїлю. У рейтингу американських законодавців у світлі підтримки України, опублікованому консервативною групою Republicans for Ukraine, Джонсон отримав найнижчу оцінку із можливих.

Він голосував проти більшості законопроектів щодо підтримки України, за винятком закону про ленд-ліз 2022 року.

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