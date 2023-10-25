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  1. В Україні

У МАГАТЕ назвали наслідки вибухів біля Хмельницької АЕС

21:44, 25 жовтня 2023
Спостережні станції зафіксували сейсмічні наслідки вибухів в районі ХАЕС.
У МАГАТЕ назвали наслідки вибухів біля Хмельницької АЕС
Джерело фото: Uatom.org
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Цієї ночі, 25 жовтня, пролунали вибухи біля Хмельницької атомної електростанції, які не вплинули на її роботу, проте було пошкоджено будівлі території станції. Про це сьогодні заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі.

Експерти МАГАТЕ, присутні на майданчику атомної електростанції на заході України, повідомили, що системи повітряної тривоги включилися о 1:26 за місцевим часом, і пізніше вранці стали свідками двох потужних вибухів. Згодом їм повідомили, що два безпілотники були збиті на відстані приблизно п'яти та 20 кілометрів від місця вибуху.

«Удару по атомній електростанції слід уникати будь-якою ціною», – заявив генеральний директор Гроссі.

Прямого впливу безпілотників на роботу ХАЕС не було, і вибухи не вплинули на функціонування атомної електростанції або її підключення до національної електромережі. Проте вибухи призвели до пошкодження вікон декількох будівель на майданчику, включаючи проходи до корпусів реактора, допоміжний корпус, корпус спеціального обладнання, навчальний центр та інші об'єкти.

Спостережні станції сейсмічного моніторингу, розташовані в районі ХАЕС, також зафіксували сейсмічні наслідки вибухів. Команда МАГАТЕ зараз оцінює розмір завданих збитків, і додаткова інформація буде надана пізніше.

Тим часом, відключення електроенергії в сусідньому районі Славути призвело до тимчасового переходу двох з 11 зовнішніх станцій радіаційного моніторингу ХАЕС на резервне джерело живлення, поки зовнішнє електропостачання не було відновлено у другій половині дня. Крім того, через пошкодження, завдані в сусідньому місті Нетішин, частина персоналу ХАЕС працювала з дому.

Наразі на ХАЕС один з реакторів працює, а інший перебуває в плановій зупинці з початку серпня.

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