В Мінекономіки назвали дієві кроки для повернення українців з-за кордону

Україна ініціює створення умов для повернення біженців з-за кордону.

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Уряд України ініціює заходи для створення сприятливих умов для повернення громадян, які покинули країну через воєнні події. Про це повідомила міністр економіки України Юлія Свириденко, пише пресслужба відомства.

Зараз Україна зіткнулася з найбільшою міграційною кризою з часів Другої світової війни, де понад 6 мільйонів українців перебувають за кордоном. Кількість тих, хто знаходить роботу за межами країни, постійно зростає. Завданням уряду є надання умов для повернення цих громадян додому.

За словами міністра Свириденко, є чотири ключові фактори, які впливають на повернення українців: безпека, можливість працевлаштування або підприємницької діяльності, можливість навчання та забезпечення житлом.

Першочерговим завданням є звільнення окупованих територій від агресора і подальше розмінування, оскільки Україна є однією з найбільш замінованих країн у світі.

Для сприяння трудовій зайнятості громадян, уряд вже запровадив грантові програми, такі як "єРобота", які надають можливість отримати грант на створення або розширення власного бізнесу. Також існують програми грантів для ветеранів і їхніх родин, а також для розвитку переробних підприємств. Важливим аспектом є можливість отримання освіти або переосвіти для трудової зайнятості на ринку праці.

«На сьогодні пройти навчання можна за підтримки Держслужби зайнятості, зокрема, в центрах профтехосвіти можна отримати фах за однією з 95 робітничих професій. Також українці мають можливість взяти ваучер на навчання за 124 професіями та спеціальностями. Такі ваучери вже отримали 15,5 тисяч українців. Серед найбільш популярних професій, на навчання яким брали ваучери, - психолог, медсестра, кухар, соціальний працівник, водій», – йдеться у повідомленні.

Для забезпечення житлом громадян заручниками служить програма доступного кредитування "єОселя", що дозволяє українцям взяти кредити за зниженими ставками для придбання житла.

«Важливим стимулом для повернення українців з-за кордону є також доступне власне житло. З минулої осені працює програма доступного кредитування єОселя - українці можуть взяти кредити під 3% або 7% на придбання житла», – додали в Мінекономіки.

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