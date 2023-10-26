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  1. В Украине

В Минэкономики назвали действенные шаги для возвращения украинцев из-за границы

10:11, 26 октября 2023
Украина инициирует создание условий для возвращения беженцев из-за рубежа.
В Минэкономики назвали действенные шаги для возвращения украинцев из-за границы
Источник фото: svoi.city
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Правительство Украины инициирует меры для создания благоприятных условий для возвращения граждан, которые покинули страну из-за военных событий. Об этом сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко, пишет пресс-служба ведомства.

Сейчас Украина столкнулась с крупнейшим миграционным кризисом со времен Второй мировой войны, где более 6 миллионов украинцев находятся за рубежом. Количество тех, кто находит работу за пределами страны, постоянно растет. Задачей правительства является предоставление условий для возвращения этих граждан домой.

По словам министра Свириденко, есть четыре ключевых фактора, которые влияют на возвращение украинцев: безопасность, возможность трудоустройства или предпринимательской деятельности, возможность обучения и обеспечение жильем.

Первоочередной задачей является освобождение оккупированных территорий от агрессора и дальнейшее разминирование, поскольку Украина является одной из самых заминированных стран в мире.

Для содействия трудовой занятости граждан, правительство уже ввело грантовые программы, такие как "еРобота", которые предоставляют возможность получить грант на создание или расширение собственного бизнеса. Также существуют программы грантов для ветеранов и их семей, а также для развития перерабатывающих предприятий. Важным аспектом является возможность получения образования или переобучения для трудовой занятости на рынке труда.

"На сегодня пройти обучение можно при поддержке Госслужбы занятости, в частности, в центрах профтехобразования можно получить специальность по одной из 95 рабочих профессий. Также украинцы имеют возможность взять ваучер на обучение по 124 профессиям и специальностям. Такие ваучеры уже получили 15,5 тысяч украинцев. Среди наиболее популярных профессий, на обучение которым брали ваучеры, - психолог, медсестра, повар, социальный работник, водитель", - говорится в сообщении.

Для обеспечения жильем граждан заложниками служит программа доступного кредитования "еОселя", позволяющая украинцам взять кредиты по сниженным ставкам для приобретения жилья.

"Важным стимулом для возвращения украинцев из-за границы является также доступное собственное жилье. С прошлой осени работает программа доступного кредитования еОселя - украинцы могут взять кредиты под 3% или 7% на приобретение жилья", - добавили в Минэкономики.

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