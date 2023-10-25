Украинские пилоты начали летную подготовку на F-16 – ВВС США

В ВВС США подтвердили начало обучения украинских пилотов полетам на истребителях F-16.

Источник фото: Defense Express

Украинские летчики начали летную подготовку на истребителях F-16 на авиабазе в штате Аризона. Эту информацию подтвердили в Военно-воздушных силах США, - пишет Air&Space Forces Magazine.

Как сообщили в заявлении, "небольшое количество" украинских летчиков начало обучение по "основам эксплуатации F-16" на базе 162-го подразделения Национальной гвардии ВВС Аризоны.

Учебная программа направлена на обеспечение пилотов базовыми знаниями и навыками, и ожидается, что она продлится несколько месяцев. Эта инициатива будет способствовать подготовке украинских летчиков и увеличит их квалификацию в операциях с истребителями F-16.

Представитель Военно-воздушных сил США отметил, что это сотрудничество направлено на повышение обороноспособности Украины и поддержку ее усилий в обеспечении национальной безопасности.

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