Українські пілоти почали льотну підготовку на F-16 – ВПС США

У ВПС США підтвердили початок навчань українських пілотів польотам на винищувачах F-16.

Джерело фото: Defense Express

Українські льотчики розпочали льотну підготовку на винищувачах F-16 на авіабазі в штаті Аризона. Цю інформацію підтвердили в Військово-повітряних силах США, – пише Air&Space Forces Magazine.

Як повідомили у заяві, «невелика кількість» українських льотчиків почала навчання з «основ експлуатації F-16» на базі 162-го підрозділу Національної гвардії ВПС Аризони.

Навчальна програма спрямована на забезпечення пілотів базовими знаннями та навичками, і очікується, що вона триватиме кілька місяців. Ця ініціатива сприятиме підготовці українських льотчиків та збільшить їхню кваліфікацію в операціях з винищувачами F-16.

Речник Військово-повітряних сил США зауважив, що ця співпраця спрямована на підвищення обороноздатності України та підтримку її зусиль у забезпеченні національної безпеки.

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