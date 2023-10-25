Ісландію сколихнув землетрус силою в 4,5 бала

Два землетруси в один день відчули в різних районах Ісландії.

Сьогодні вранці о 8:18 за місцевим часом в Ісландії стався землетрус магнітудою 4,5 бала, який відчули в різних районах країни. Епіцентр землетрусу розташовувався приблизно за 4 кілометри на північ від міста Гріндавік на півострові Рейкьянес, а також в столичному районі, – повідомляє Iceland Monitor.

Цей сейсмічний подія наступив після іншого землетрусу магнітудою 3,9, який відбувся в тій самій області вранці приблизно о 5:30. Згідно з інформацією від ісландського метеоуправління, ця сейсмічна активність розпочалася після півночі та була пов'язана з горами Орбйорн і Фаградальсфьялл.

Фахівець з природних небезпек ісландського метеоуправління Ейнар Бессі Гестссон підтвердив, що остаточна магнітуда землетрусу становила 4,5 бала. Наразі проводяться подальші дослідження та моніторинг для вивчення можливих наслідків цієї сейсмічної активності.

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