Исландию всколыхнуло землетрясение силой в 4,5 балла

Два землетрясения в один день ощутили в разных районах Исландии.

Сегодня утром в 8:18 по местному времени в Исландии произошло землетрясение магнитудой 4,5 балла, которое ощутили в разных районах страны. Эпицентр землетрясения располагался примерно в 4 километрах к северу от города Гриндавик на полуострове Рейкьянес, а также в столичном районе, - сообщает Iceland Monitor.

Этот сейсмическое событие наступило после другого землетрясения магнитудой 3,9, которое произошло в той же области утром примерно в 5:30. Согласно информации от исландского метеоуправления, эта сейсмическая активность началась после полуночи и была связана с горами Орбйорн и Фаградальсфьялл.

Специалист по природным опасностям исландского метеоуправления Эйнар Бесси Гестссон подтвердил, что окончательная магнитуда землетрясения составила 4,5 балла. Сейчас проводятся дальнейшие исследования и мониторинг для изучения возможных последствий этой сейсмической активности.

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