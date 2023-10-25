В МАГАТЭ назвали последствия взрывов возле Хмельницкой АЭС

Наблюдательные станции зафиксировали сейсмические последствия взрывов в районе ХАЭС.

Источник фото: Uatom.org

Этой ночью, 25 октября, прогремели взрывы возле Хмельницкой атомной электростанции, которые не повлияли на ее работу, однако были повреждены здания территории станции. Об этом сегодня заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси.

Эксперты МАГАТЭ, присутствующие на площадке атомной электростанции на западе Украины, сообщили, что системы воздушной тревоги включились в 1:26 по местному времени, и позже утром стали свидетелями двух мощных взрывов. Впоследствии им сообщили, что два беспилотника были сбиты на расстоянии примерно пяти и 20 километров от места взрыва.

"Удара по атомной электростанции следует избегать любой ценой", - заявил генеральный директор Гросси.

Прямого влияния беспилотников на работу ХАЭС не было, и взрывы не повлияли на функционирование атомной электростанции или ее подключение к национальной электросети. Однако взрывы привели к повреждению окон нескольких зданий на площадке, включая проходы к корпусам реактора, вспомогательный корпус, корпус специального оборудования, учебный центр и другие объекты.

Наблюдательные станции сейсмического мониторинга, расположенные в районе ХАЭС, также зафиксировали сейсмические последствия взрывов. Команда МАГАТЭ сейчас оценивает размер нанесенного ущерба, и дополнительная информация будет предоставлена позже.

Между тем, отключение электроэнергии в соседнем районе Славуты привело к временному переходу двух из 11 внешних станций радиационного мониторинга ХАЭС на резервный источник питания, пока внешнее электроснабжение не было восстановлено во второй половине дня. Кроме того, из-за повреждений, нанесенных в соседнем городе Нетешин, часть персонала ХАЭС работала из дома.

Сейчас на ХАЭС один из реакторов работает, а другой находится в плановой остановке с начала августа.

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