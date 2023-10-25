Зеленський анонсував географічне розширення підтримки України зброєю

Зеленський заявив про нових міжнародних партнерів з постачання снарядів, зброї та техніки Україні.

Постачання снарядів, зброї та військової техніки від міжнародних партнерів Україні географічно розшириться, – повідомив Президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні.

«Протягом усього дня був на зв’язку з нашими командувачами та з тими, хто відповідає за забезпечення наших оборонних і наступальних дій. Снаряди, зброя, техніка. Власне виробництво. Підтримка воїнів. Ми готуємо й певне розширення географії постачання в Україну від партнерів. Ми пройдемо цей марафон і досягнемо нашої перемоги», – сказав Зеленський.

Він також зазначив, що головне завдання наразі – щодня давати сили державі та людям.

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