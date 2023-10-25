В G7 готовятся до конца октября объявить санкции в отношении российских алмазов

Страны G7 планируют подготовить соответствующее предложение для 12-го пакета санкций Евросоюза против россии.

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Страны «Большой семерки» намерены объявить о прекращении импорта российских алмазов до конца октября, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

«Большая семерка» теперь ожидает окончательного утверждения этого решения, которое затем будет включено в юридические документы на уровне Европейского союза.

Новое ограничение ожидается объявить в течение следующей недели. Внести изменения, касающиеся российских алмазов, планируют в 12-й пакет санкций ЕС.

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