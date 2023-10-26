В США произошла стрельба: застрелили 22 человека, еще десятки ранены

По данным нескольких правоохранительных органов, еще 50-60 человек получили ранения, пишуть в СМИ.

Источник фото: Steven Senne/AP

По меньшей мере 22 человека были убиты в среду вечером в результате двух массовых стрельб в ресторане и боулинге в городе Льюистон (штат Мэн). Льюистон — второй по величине город штата, расположенный примерно в 36 милях к северу от Портленда.

Об этом пишет CNN по информации одного из городских советников. По данным нескольких правоохранительных органов, еще 50-60 человек получили ранения, пишуть в издании.

Полиция опубликовала изображение Роберта Карда как возможного подозреваемого в стрельбе, добавив, что его следует «считать вооруженным и опасным». Представители правоохранительных органов штата Мэн сообщили CNN, что Кард «является сертифицированным инструктором по огнестрельному оружию и служит в резерве армии США».

Стрелка разыскивает полиция, а людей просят оставаться дома.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.