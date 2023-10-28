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  1. В мире

В США нашли мертвым подозреваемого в массовой стрельбе

10:51, 28 октября 2023
Правоохранители нашли тело Роберта Карда с огнестрельным ранением.
В США нашли мертвым подозреваемого в массовой стрельбе
коллаж из открытых источников
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В США нашли мертвым Роберта Карда, подозреваемого в массовой стрельбе в американском Льюистоне. Об этом сообщает АР.

Роберта Карда нашли мертвым с огнестрельным ранением. Правоохранители не исключают, что он мог совершить самоубийство, опасаясь быть разоблаченным и задержанным.

Полиция обнаружила тело на мусороперерабатывающем заводе, где он раньше работал.

Отмечается, что Кард был резервистом армии США, но в июле ему назначили психиатрическую экспертизу, поскольку он начал вести себя неадекватно во время тренировок.

Ранее мы писали, что в США мужчина устроил стрельбу. Погибли 18 человек (сначала сообщалось о 22). Поиски стрелка продолжались трое суток.

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