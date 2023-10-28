Гренландия впервые не переводит часы на зимнее время: что известно

В ночь на воскресенье датчане переведут стрелки час назад, однако Гренландия останется на летнее время.

Гренландия, которая является автономией в составе Дании, впервые не переведет часы на зимнее время вместе с Данией. Об этом сообщает DR.

Так, в ночь на воскресенье датчане переведут стрелки час назад, однако Гренландия останется на летнее время.

Отмечается, что местная администрация решила отказаться от перевода стрелок и выбрала летнее время – из соображений, чтобы часовой пояс был ближе к Дании и остальной Европе.

В 2019 году Европарларламент поддержал позицию о том, чтобы через два года упразднить перевод стрелок, однако окончательное принятие решения странами ЕС откладывается.

Украина в 2021 году тоже была в шаге от отмены зимнего и летнего времени, но тогда решение все же не приняли.

Ранее мы писали, что украинцам в ночь на 29 октября необходимо будет перевести стрелки час назад.

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