В Пенсионном фонде рассказали, как подтвердить страховой стаж, если нет трудовой книжки

Какими документами украинцы могут подтвердить свой стаж.

Украинцы могут подтвердить страховой стаж, если потеряна трудовая книжка или в ней нет соответствующих записей. В Пенсионном фонде в Донецкой области рассказали, как это могут сделать военные, предприниматели, сотрудники МВД, неработающие матери и лица из других категорий.

Согласно статье №24 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» №1058-IV, страховой стаж рассчитывается на основе данных, записанных в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования (персонифицированный учет).

По данным ПФУ, постановлением Кабмина № 637 утверждено, что основным документом, подтверждающим рабочий стаж для внедрения персонифицированного учета считается трудовая книжка.

Если же документ утерян или в нем нет или являются неточными сведения о периодах работы, чтобы подтвердить страховой стаж можно предоставить:

документы, созданные на основе информации, внесенной в автоматизированные системы предприятия или организации;

справки или выписки из внутренних приказов учреждения;

данные о выплате зарплаты или с личных счетов;

удостоверения;

трудовые договоры в письменном виде и соглашения, содержащие отметки об их исполнении;

другие данные, где задокументированы сведения о периодах работы.

Предприниматели могут предъявить документы об оплате страховых взносов:

платежные поручения,

банковские квитанции,

документы почтовых переводов.

ФЛП на упрощенной системе налогообложения могут предоставить:

свидетельства об уплате единого налога или торгового спецпатента;

квитанции об уплате единого или фиксированного налога.

Подтвердить период прохождения военной службы можно такими документами:

военным билетом;

справками ТЦК и соцподдержки, воинских частей и учреждений;

справками военных архивов и лечебных учреждений.

Чтобы подтвердить службу в органах внутренних дел можно предоставить документы, которые выданы в порядке, определенном МВД.

Как отмечают в ПФУ, период учебы на дневной форме подтверждается дипломами и свидетельствами об обучении в:

ВУЗах,

ПТУ,

учебных заведениях по повышению квалификации и переподготовке,

аспирантуре,

докторантуре,

клинической ординатуре.

При необходимости учесть время ухода неработающей матери за детьми до трех лет предоставляется свидетельство о рождении ребенка.

Лица из других категорий могут подтвердить страховой стаж с помощью соответствующих документов о трудовой деятельности.

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