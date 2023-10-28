В Пенсионном фонде рассказали, как подтвердить страховой стаж, если нет трудовой книжки

Украинцы могут подтвердить страховой стаж, если потеряна трудовая книжка или в ней нет соответствующих записей. В Пенсионном фонде в Донецкой области рассказали, как это могут сделать военные, предприниматели, сотрудники МВД, неработающие матери и лица из других категорий.
Согласно статье №24 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» №1058-IV, страховой стаж рассчитывается на основе данных, записанных в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования (персонифицированный учет).
По данным ПФУ, постановлением Кабмина № 637 утверждено, что основным документом, подтверждающим рабочий стаж для внедрения персонифицированного учета считается трудовая книжка.
Если же документ утерян или в нем нет или являются неточными сведения о периодах работы, чтобы подтвердить страховой стаж можно предоставить:
- документы, созданные на основе информации, внесенной в автоматизированные системы предприятия или организации;
- справки или выписки из внутренних приказов учреждения;
- данные о выплате зарплаты или с личных счетов;
- удостоверения;
- трудовые договоры в письменном виде и соглашения, содержащие отметки об их исполнении;
- другие данные, где задокументированы сведения о периодах работы.
Предприниматели могут предъявить документы об оплате страховых взносов:
- платежные поручения,
- банковские квитанции,
- документы почтовых переводов.
ФЛП на упрощенной системе налогообложения могут предоставить:
- свидетельства об уплате единого налога или торгового спецпатента;
- квитанции об уплате единого или фиксированного налога.
Подтвердить период прохождения военной службы можно такими документами:
- военным билетом;
- справками ТЦК и соцподдержки, воинских частей и учреждений;
- справками военных архивов и лечебных учреждений.
Чтобы подтвердить службу в органах внутренних дел можно предоставить документы, которые выданы в порядке, определенном МВД.
Как отмечают в ПФУ, период учебы на дневной форме подтверждается дипломами и свидетельствами об обучении в:
- ВУЗах,
- ПТУ,
- учебных заведениях по повышению квалификации и переподготовке,
- аспирантуре,
- докторантуре,
- клинической ординатуре.
При необходимости учесть время ухода неработающей матери за детьми до трех лет предоставляется свидетельство о рождении ребенка.
Лица из других категорий могут подтвердить страховой стаж с помощью соответствующих документов о трудовой деятельности.
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