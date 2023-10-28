Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Право на получение единовременной денежной помощи лицом, участвовавшим в Украине в миротворческой миссии, - позиция Верховного Суда

Верховный Суд высказался по поводу права лица на одноразовую денежную помощь в связи с инвалидностью, наступившей в результате получения травмы при участии в международной миротворческой операции.

Большая Палата ВС решила, как должна поступать ВККС, когда ГРД направляет отрицательное заключение на судью в день собеседования с нарушением срока

Коллегия ВККС признала судью по результатам квалифоценирования соответствующей занимаемой должности, однако в день собеседования ГРД направила на судью негативный вывод: что решила Большая Палата Верховного Суда.

Наказание судей за заведомо незаконное или необоснованное решение – НАПК инициирует изменения в Уголовный кодекс

Судьи почему-то участия в обсуждении не принимали.

Верховный Суд решил, что Приватбанк должен вернуть клиентке средства, списанные с ее счета мошенниками

Мошенники завладели доступом к приложению «Приват24» и списали средства женщины, а Приватбанк отказался их возвращать, – Верховный Суд решил дело.

Верховной Раде предлагают принять изменения в порядок осуществления оптовой и розничной торговли подержанными автомобилями

Предлагается освободить субъектов хозяйствования, осуществляющих оптовую и розничную торговлю транспортными средствами от обязанности перерегистрировать на себя подержанные транспортные средства, приобретенные как товар для их последующей продажи конечным потребителям

  1. В Украине

В Пенсионном фонде рассказали, как подтвердить страховой стаж, если нет трудовой книжки

13:40, 28 октября 2023
Какими документами украинцы могут подтвердить свой стаж.
В Пенсионном фонде рассказали, как подтвердить страховой стаж, если нет трудовой книжки
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Украинцы могут подтвердить страховой стаж, если потеряна трудовая книжка или в ней нет соответствующих записей. В Пенсионном фонде в Донецкой области рассказали, как это могут сделать военные, предприниматели, сотрудники МВД, неработающие матери и лица из других категорий.

Согласно статье №24 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» №1058-IV, страховой стаж рассчитывается на основе данных, записанных в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования (персонифицированный учет).

По данным ПФУ, постановлением Кабмина № 637 утверждено, что основным документом, подтверждающим рабочий стаж для внедрения персонифицированного учета считается трудовая книжка.

Если же документ утерян или в нем нет или являются неточными сведения о периодах работы, чтобы подтвердить страховой стаж можно предоставить:

  • документы, созданные на основе информации, внесенной в автоматизированные системы предприятия или организации;
  • справки или выписки из внутренних приказов учреждения;
  • данные о выплате зарплаты или с личных счетов;
  • удостоверения;
  • трудовые договоры в письменном виде и соглашения, содержащие отметки об их исполнении;
  • другие данные, где задокументированы сведения о периодах работы.

Предприниматели могут предъявить документы об оплате страховых взносов: 

  • платежные поручения, 
  • банковские квитанции, 
  • документы почтовых переводов.

ФЛП на упрощенной системе налогообложения могут предоставить: 

  • свидетельства об уплате единого налога или торгового спецпатента;
  • квитанции об уплате единого или фиксированного налога.

Подтвердить период прохождения военной службы можно такими документами:

  • военным билетом;
  • справками ТЦК и соцподдержки, воинских частей и учреждений;
  • справками военных архивов и лечебных учреждений.

Чтобы подтвердить службу в органах внутренних дел можно предоставить документы, которые выданы в порядке, определенном МВД.

Как отмечают в ПФУ, период учебы на дневной форме подтверждается дипломами и свидетельствами об обучении в:

  • ВУЗах,
  • ПТУ, 
  • учебных заведениях по повышению квалификации и переподготовке, 
  • аспирантуре, 
  • докторантуре,
  • клинической ординатуре.

При необходимости учесть время ухода неработающей матери за детьми до трех лет предоставляется свидетельство о рождении ребенка.

Лица из других категорий могут подтвердить страховой стаж с помощью соответствующих документов о трудовой деятельности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Надія Гончар
    Надія Гончар
    суддя Черкаського апеляційного суду
  • Олександр Ковальчук
    Олександр Ковальчук
    суддя Вінницького апеляційного суду