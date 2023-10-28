В Киеве бушует непогода: мощный ветер сносит все на своем пути, фото и видео

В субботу, 28 октября, в Киеве объявлен II уровень опасности из-за сильных порывов ветра. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
«В ближайшее время с содержанием до конца дня 28 октября порывы ветра 25 м/c (II уровень опасности, оранжевый)», - говорится в сообщении.
Из-за сильного ветра повалены десятки деревьев и повреждены автомобили.
В КМВА призывают горожан быть осторожными, находясь на улице. «Держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, крупных деревьев, а также не паркуйте рядом с ними автотранспорт», — отметили в ведомстве.
В сети публикуют последствия непогоды.
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