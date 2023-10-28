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Верховный Суд решил, что Приватбанк должен вернуть клиентке средства, списанные с ее счета мошенниками

Мошенники завладели доступом к приложению «Приват24» и списали средства женщины, а Приватбанк отказался их возвращать, – Верховный Суд решил дело.

Верховной Раде предлагают принять изменения в порядок осуществления оптовой и розничной торговли подержанными автомобилями

Предлагается освободить субъектов хозяйствования, осуществляющих оптовую и розничную торговлю транспортными средствами от обязанности перерегистрировать на себя подержанные транспортные средства, приобретенные как товар для их последующей продажи конечным потребителям

Из подследственности БЭБ предлагают забрать ряд преступлений, но кому их передадут – пока неизвестно

Депутаты предлагают в дополнение к перезагрузке Бюро экономической безопасности убрать из его подследственности ряд статей Уголовного кодекса, но не указывают, какому органу их передадут.

Украине рекомендуют скорее сформировать «обновленный состав» Конституционного Суда, чтобы он мог назначить дату первых послевоенных выборов

«Критически важно как можно скорее завершить реформу Конституционного Суда Украины и сформировать его обновленный состав, чтобы он имел возможность принимать важные решения по вопросам выборов, в частности, относительно назначения даты первых общенациональных послевоенных выборов», - опубликована Дорожная карта избирательной реформы.

Верховная Рада рассмотрит законопроект о борьбе с мошенническими колл-центрами и финансовыми пирамидами

В парламент внесли законопроект о борьбе с мошенническими колл-центрами.

  1. Общество

В Киеве бушует непогода: мощный ветер сносит все на своем пути, фото и видео

10:05, 28 октября 2023
Из-за сильного ветра повалены десятки деревьев и повреждены автомобили.
В Киеве бушует непогода: мощный ветер сносит все на своем пути, фото и видео
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В субботу, 28 октября, в Киеве объявлен II уровень опасности из-за сильных порывов ветра. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

«В ближайшее время с содержанием до конца дня 28 октября порывы ветра 25 м/c (II уровень опасности, оранжевый)», - говорится в сообщении.

Из-за сильного ветра повалены десятки деревьев и повреждены автомобили.

В КМВА призывают горожан быть осторожными, находясь на улице. «Держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, крупных деревьев, а также не паркуйте рядом с ними автотранспорт», — отметили в ведомстве.

В сети публикуют последствия непогоды.

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