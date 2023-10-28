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Переход на зимнее время: нужно ли переводить часы в автомобиле

10:36, 28 октября 2023
На некоторых автомобилях автовладельцы должны самостоятельно переводить бортовые часы.
Переход на зимнее время: нужно ли переводить часы в автомобиле
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В Украине ежегодно переводят время дважды в год. В ночь на 29 октября необходимо будет перевести стрелки час назад.

Чаще всего, современные гаджеты автоматически совершают переход на зимнее время. Но если часы не подключены к сети, необходимо это делать вручную.

В частности, на некоторых автомобилях автовладельцы должны самостоятельно переводить бортовые часы.

Как перевести бортовые часы в автомобиле

В машинах, подключаемых к интернету с помощью sim-карты, по Wi-Fi, или по телефону владельца, перевод бортовых часов происходит автоматически.

Практически все современные авто имеют штатную навигационную систему, также могут автоматом переводить время.

Если автомобиль не очень новый, то для того, что перевести часы в них на зимнее время, нужно войти в бортовой компьютер или медиасистему. Обычно это может сделать автовладелец самостоятельно, поскольку их меню интуитивно понятно.

В случае, если не удалось самостоятельно перевести бортовые часы, можно воспользоваться инструкцией пользователя, найти информацию в Интернете или позвонить по телефону дилеру для консультации.

Для подержанных и недорогих автомобилей бортовые часы нужно переводить собственноручно. Это можно сделать с помощью кнопок – одна отвечает за часы, а другая – за минуты. Также существует кнопка Set, которую следует нажать перед манипуляциями с часами и минутами.

Эти кнопки могут быть скрыты от случайных нажатий, поэтому следует взять какой-то острый и жесткий предмет, чтобы перевести часы.

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